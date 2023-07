Barnala: एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाला गिरोह गिरफ्तार, वारदात को अंजाम देकर दूसरे शहर चले जाते थे आरोपित

Barnala News बरनाला सीआइए पुलिस ने एटीएम कार्ड बदल कर लोगों के पैसे लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने बताया कि पिछले कुछ समय से एटीएम के जरिये लोगों से ठगी करने वाला गिरोह काफी सक्रिय था। आरोपित शहर में दो या तीन वारदात को अंजाम देकर दूसरे शहर चले जाते थे ।

एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाला गिरोह गिरफ्तार, वारदात को अंजाम देकर दूसरे शहर चले जाते थे आरोपित

बरनाला, संवाद सू्त्र। बरनाला सीआइए पुलिस ने एटीएम कार्ड बदल कर लोगों के पैसे निकालने वाले एक गिरोह को काबू किया है, जिसमें एक महिला समेत चार अन्य सदस्य शामिल हैं। गिरोह के पास से विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, दो लाख रुपये नकद व एक कार बरामद हुई है। आरोपितों की पहचान जोनी पवार, सागर, सोनू व मोनिका पत्नी जोनी पवार के रूप में हुई है। चारों लोग जिला पलवल हरियाणा हाल आबाद बटक फार्म द्वारिका दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। चारों को तीन दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। एक से दो दिन होटल में रुकते थे आरोपित एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने बताया कि पिछले कुछ समय से एटीएम के जरिये लोगों से ठगी करने वाला गिरोह काफी सक्रिय था। ये लोग होटलों में रुकते थे। एसएसपी ने बताया कि जब आरोपित पंजाब में वारदात करने आते थे तो एक से दो दिन होटल में रुकते थे। ये एक शहर में दो या तीन वारदात को अंजाम देकर दूसरे शहर चले जाते थे। सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

उन्होंने बताया कि आरोपित जोनी पवार के खिलाफ इसी तरह की घटनाओं के कुल छह मामले दर्ज हैं। जोनी पवार के साथ काबू किए गए आरोपित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज है।

Edited By: Aysha Sheikh