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बरनाला: डिलीवरी बॉय से मारपीट के बाद ब्लिंकिट कर्मचारियों का धरना, बोले- अब नहीं लेंगे कोई ऑर्डर

By Jagran News Shiv Govind Mishraa Edited By:

बरनाला के केसी रोड पर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय के साथ ग्राहक द्वारा पैसे न देने पर मारपीट की गई, जिसमें तीन डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गए।