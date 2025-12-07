Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर: नशे केस में गिरफ्तार युवक की हवालात में मौत, परिजनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन; पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    अमृतसर के जंडियाला गुरु थाने में हवालात में बंद एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों ने अमृतस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर: हवालात में गिरफ्तार युवक की मौत, थाने के बाहर प्रदर्शन। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, अमृतसर (जंडियाला गुरु)। जंडियाला गुरु थाने की हवालात में नशे के केस में गिरफ्तार युवक की शनिवार की रात अचानक मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि गुरप्रीत सिंह (25) की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। पुलिस हिरासत में मौत के बाद पुलिस अधिकारियों को हाथ-पैर फूल गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार और रिश्तेदारों ने सुबह ग्यारह बजे जालंधर-अमृतसर जीटी रोड पर धरना लगा दिया।

    पुलिस अधिकारियों के कई प्रयास के बाद पीड़ित धरना उठाने को तैयार नहीं थे। किला जीवन सिंह इलाके में रहने वाली बलविंदर कौर ने बताया कि शनिवार की शाम को जंडियाला गुरु थाने से दो पुलिस अफसरों द्वारा गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

    इसके बाद वह बेटे की पैरवी करने थाने पहुंची तो वहां उन्हें बताया गया कि गुरप्रीत सिंह को हेरोइन की तस्करी में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अपने सगे संबंधियों के साथ रात करीब नौ बजे बेटे को चाय और रोटी खिलाने थाने पहुंची थी।

    वहां उन्हें बताया गया कि गुरप्रीत सिंह की तबीयत हवालात में एकाएक बिगड़ गई और उसे किसी अस्पताल में लेकर गए है। कुछ देर बाद उन्हें बताया गया कि गुरप्रीत सिंह की मौत हो चुकी है। उक्त पीड़िता ने आरोप लगाया कि हवालात में पुलिस की भयंकर प्रताड़ना के कारण गुरप्रीत सिंह की मौत हुई है।

    पुलिस अफसरों ने गुरप्रीत सिंह को बुरी तरह से पीटा है। परिवार ने बताया कि गुरप्रीत सिंह के खिलाफ पहले किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार की मदद कर रहा था।

    डीएसपी रविंदर पाल सिंह ने बताया कि रात करीब नौ बजे गुरप्रीत सिंह की सेहत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसकी हालत देख मानावाला स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    शाम चार बजे हटवाया गया जाम

    पुलिस हिरासत में मौत की खबर के बाद एसपी (एच) तेजबीर सिंह, डीएसपी (डी) गुरिंदर पाल सिंह नागरा और डीएसपी रविंदर पाल सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। परिवार के आठ सदस्यों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए।

    कार्रवाई के आश्वासन के बाद शाम चार बजे परिवार ने धरना उठा लिया। एसपी तेजबीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का पता लग सकेगा।