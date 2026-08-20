Punjab Weather 20th August: पंजाब के लोग रहें सावधान! अगले 4 दिन बारिश के आसार, जारी हुआ पूर्वानुमान
पंजाब में कोई भारी चेतावनी तो नहीं है, लेकिन अगले चार दिनों तक विभिन्न जिलों में बारिश के आसार हैं। बुधवार को बठिंडा सबसे गर्म रहा, जबकि रोपड़ में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।
HighLights
अगले चार दिनों तक पंजाब में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।
मौसम विभाग ने भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी।
उत्तरी और पूर्वी पंजाब में 20 से 23 अगस्त तक बारिश।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में अगले चार दिनों के दौरान मौसम बदलता रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य में भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कई जिलों में बारिश और बौछारें पड़ने का अनुमान है। खासकर पंजाब के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 20 से 23 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां अधिक रहने की संभावना है।
बुधवार को प्रदेश के औसतन अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बारिश की बात करें तो रोपड़ में सर्वाधिक 8.0 मिमी और भाखड़ा बांध क्षेत्र में 4.0 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा लुधियाना में 3.4 मिमी, पठानकोट में 3.0 मिमी, बठिंडा एएमएफयू में 1.5 मिमी और गुरदासपुर में 0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।
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20 से 23 अगस्त तक का पूर्वानुमान
20 अगस्त (वीरवार): पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) के कई स्थानों (50-75% क्षेत्र) में बारिश होने के आसार हैं। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों (25-50% क्षेत्र) पर बौछारें पड़ सकती हैं।
फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में अलग-अलग (25% तक) जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है।
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21 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का और बठिंडा में कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है।
22 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
23 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर के कई क्षेत्रों में बादल बरस सकते हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर और पटियाला में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
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