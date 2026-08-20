Punjab Weather 20th August: पंजाब के लोग रहें सावधान! अगले 4 दिन बारिश के आसार, जारी हुआ पूर्वानुमान

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में अगले चार दिनों के दौरान मौसम बदलता रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य में भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कई जिलों में बारिश और बौछारें पड़ने का अनुमान है। खासकर पंजाब के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 20 से 23 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां अधिक रहने की संभावना है।

बुधवार को प्रदेश के औसतन अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बारिश की बात करें तो रोपड़ में सर्वाधिक 8.0 मिमी और भाखड़ा बांध क्षेत्र में 4.0 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा लुधियाना में 3.4 मिमी, पठानकोट में 3.0 मिमी, बठिंडा एएमएफयू में 1.5 मिमी और गुरदासपुर में 0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।