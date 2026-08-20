Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Punjab Weather 20th August: पंजाब के लोग रहें सावधान! अगले 4 दिन बारिश के आसार, जारी हुआ पूर्वानुमान

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब में कोई भारी चेतावनी तो नहीं है, लेकिन अगले चार दिनों तक विभिन्न जिलों में बारिश के आसार हैं। बुधवार को बठिंडा सबसे गर्म रहा, जबकि रोपड़ में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

ये AI जनरेटेड इमेज है।

ये AI जनरेटेड इमेज है।

HighLights

  1. अगले चार दिनों तक पंजाब में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।

  2. मौसम विभाग ने भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी।

  3. उत्तरी और पूर्वी पंजाब में 20 से 23 अगस्त तक बारिश।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में अगले चार दिनों के दौरान मौसम बदलता रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य में भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कई जिलों में बारिश और बौछारें पड़ने का अनुमान है। खासकर पंजाब के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 20 से 23 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां अधिक रहने की संभावना है।

बुधवार को प्रदेश के औसतन अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बारिश की बात करें तो रोपड़ में सर्वाधिक 8.0 मिमी और भाखड़ा बांध क्षेत्र में 4.0 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा लुधियाना में 3.4 मिमी, पठानकोट में 3.0 मिमी, बठिंडा एएमएफयू में 1.5 मिमी और गुरदासपुर में 0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

यह भी पढ़ें- कपूरथला के स्कूल के ऊपर से गुजर रही 11 KV लाइन, छात्रों ने 2 घंटे दिया धरना; शिक्षक के तबादले पर रोक की मांग

20 से 23 अगस्त तक का पूर्वानुमान

20 अगस्त (वीरवार): पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) के कई स्थानों (50-75% क्षेत्र) में बारिश होने के आसार हैं। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों (25-50% क्षेत्र) पर बौछारें पड़ सकती हैं। 

फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में अलग-अलग (25% तक) जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है।

यह भी पढ़ें- पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, 4 सितंबर को केंद्रीय मंत्री से बैठक तय; मांगों पर जारी रहेगा संघर्ष

21 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का और बठिंडा में कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है।

22 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

23 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर के कई क्षेत्रों में बादल बरस सकते हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर और पटियाला में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।

यह भी पढ़ें- मानसा कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड में 3 गिरफ्तार, सरपंच भी शामिल; चुनावी रंजिश में हमला करने का लगा आरोप

 

 