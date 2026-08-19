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Punjab Weather 20th August: मानसून का रहेगा जोर! कुछ जिलों तक सीमित हुई बारिश, कोई अलर्ट नहीं

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 06:56 PM (GMT+05:30)

वीरवार को पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में कई जगह बारिश, जबकि पांच जिलों में छिटपुट बारिश के आसार हैं।

ये AI जनरेटेड इमेज है।

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HighLights

  1. 20 अगस्त को पंजाब में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं।

  2. पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली में 50-75% केंद्रों पर बारिश संभव।

  3. अन्य जिलों में 25-50% तक छिटपुट बारिश का अनुमान है।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वीरवार को भी मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। लेकिन, मौसम विभाग ने 20 अगस्त के लिए राज्य में भारी बारिश का कोई चेतावनी अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में 20 अगस्त को पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी मानचित्र के अनुसार वीरवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में बारिश कई स्थानों पर हो सकती है। मौसम मानचित्र में इन जिलों को ‘कई स्थान’ श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि वहां 50 से 75 प्रतिशत मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज होने की संभावना है।

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25-50% तक बारिश का अनुमान

इसके अलावा गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इन जिलों में 25 से 50 प्रतिशत मौसम केंद्रों पर बारिश होने का अनुमान है।

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सामान्य से कम बारिश रहेगी

वहीं फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में छिटपुट बारिश हो सकती है। यहां 25 प्रतिशत या उससे कम मौसम केंद्रों पर बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार पंजाब में 20 अगस्त को बारिश का वितरण छिटपुट से लेकर कई स्थानों तक रहने का अनुमान है, जबकि भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।

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