Punjab Weather 20th August: मानसून का रहेगा जोर! कुछ जिलों तक सीमित हुई बारिश, कोई अलर्ट नहीं

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वीरवार को भी मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। लेकिन, मौसम विभाग ने 20 अगस्त के लिए राज्य में भारी बारिश का कोई चेतावनी अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में 20 अगस्त को पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी मानचित्र के अनुसार वीरवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में बारिश कई स्थानों पर हो सकती है। मौसम मानचित्र में इन जिलों को ‘कई स्थान’ श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि वहां 50 से 75 प्रतिशत मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज होने की संभावना है।