विहिप नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में एक्शन, NIA ने अमृतसर से मुख्य आरोपी मनवीर राम को दबोचा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रूपनगर जिले के नंगल में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मनवीर राम उर्फ आशु के रूप में हुई है।

एनआईए के अधिकारियों के अनुसार, मनवीर राम के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया हुआ था। वीरवार को जब वह विदेश से अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा तो वहा इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसके खिलाफ एलओसी जारी होने पर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और बाद में एनआईए को सौंप दिया।

विकास प्रभाकर की 13 अप्रैल 2024 को दो युवकों ने उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जब वे दोपहर के समय अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। एनआईए ने नौ मई 2024 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच एजेंसी अब तक मामले में एक आरोपपत्र और दो पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।