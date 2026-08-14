विहिप नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में एक्शन, NIA ने अमृतसर से मुख्य आरोपी मनवीर राम को दबोचा
एनआईए ने विश्व हिंदू परिषद नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में मनवीर राम उर्फ आशु को अमृतसर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। आरोपित पर जर्मनी स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हैंडलरों के लिए हथियारों की व्यवस्था करने का आरोप है।
HighLights
एनआईए ने विकास प्रभाकर हत्याकांड में मनवीर राम को पकड़ा
आरोपित को अमृतसर हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया
हत्या की साजिश बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने रची थी
जागरण संवाददाता, अमृतसर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रूपनगर जिले के नंगल में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मनवीर राम उर्फ आशु के रूप में हुई है।
एनआईए के अधिकारियों के अनुसार, मनवीर राम के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया हुआ था। वीरवार को जब वह विदेश से अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा तो वहा इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसके खिलाफ एलओसी जारी होने पर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और बाद में एनआईए को सौंप दिया।
विकास प्रभाकर की 13 अप्रैल 2024 को दो युवकों ने उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जब वे दोपहर के समय अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। एनआईए ने नौ मई 2024 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच एजेंसी अब तक मामले में एक आरोपपत्र और दो पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
एनआईए की जांच के मुताबिक, प्रभाकर की हत्या की साजिश प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) के जर्मनी स्थित हैंडलरों हरजीत सिंह और कुलबीर सिंह ने रची थी।
जांच में आया कि मनवीर राम को हत्या को अंजाम देने के लिए हथियारों की व्यवस्था करने के मकसद से नेटवर्क में शामिल किया गया था। वह यूएई में रहकर ही जर्मनी में रहते साजिशकर्ताओं तथा भारत में हथियार आपूर्तिकर्ताओं और अन्य सहयोगियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा था।