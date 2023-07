Amritsar: मौत से लड़ती रही छह साल की मासूम, जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे डॉक्टर; निधन के बाद अस्पताल में हंगामा

मंगलवार दोपहर एक बजे बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे पीजीआइ चंडीगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। मरीज के स्वजन का कहना है कि बच्ची की हालत खराब होने के बावजूद वार्ड के डाक्टरों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार को उनकी बच्ची की हालत नाजुक थी तो वार्ड में तैनात डाक्टर जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे।

Amritsar: मौत से लड़ रही थी छह साल की मासूम, जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे डॉक्टर

Your browser does not support the audio element.

अमृतसर, जागरण संवाददाता। गुरु नानक देव अस्पताल (जीएनडीएच) से मंगलवार दोपहर को पीजीआइ रेफर की गई छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद स्वजन ने अस्पताल में हंगामा किया। उन्होंने डाक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तरनतारन जिले के पट्टी के पास स्थित गांव के परिवार ने 26 जून को बच्ची नवरूप कौर को अस्पताल के बेबी नानकी वार्ड में दाखिल करवाया था। मंगलवार दोपहर एक बजे बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे पीजीआइ चंडीगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। मरीज के स्वजन का कहना है कि बच्ची की हालत खराब होने के बावजूद वार्ड के डाक्टरों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार को उनकी बच्ची की हालत नाजुक थी, तो वार्ड में तैनात डाक्टर जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे। इस कारण बच्ची का सही ढंग से इलाज नहीं किया गया। बच्ची की मौत होने के बाद स्वजन ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। साथ ही उनकी शिकायत पर पुलिस थाना मजीठा रोड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। अस्पताल ने दोपहर ही कर दिया था रेफर: डाक्टर पुलिस के मुताबिक स्वजन बच्ची को लेकर चले गए थे। डाक्टर ने उन्हें पीजीआइ में इलाज करवाने की सलाह दी थी। रास्ते में हालत गंभीर होने पर मौत हो गई है। फिर परिवार लौट गया। दूसरी तरफ वार्ड में तैनात डा. मोहित ने बताया कि उन्होंने बच्ची का डायलिसिस भी करवाने की सलाह दी गई थी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट (एमएस) डा. करमजीत सिंह का कहना है कि बच्ची को क्रानिक रिनल फेलियर की समस्या थी।

Edited By: Narender Sanwariya