अमृतसर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 100 मीटर तक घसीटा; तीन की मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना झंडेर के तहत कोटला गुजरां-संगतपुरा मार्ग पर सोमवार शाम हुए सड़क हादसे ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। तेज रफ्तार कार ने एक ही बाइक पर सवार तीन युवकों को टक्कर मारकर करीब 100 मीटर तक घसीटा। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

आरोप है कि हादसे के बाद कार में सवार दो युवकों, एक महिला ने घायलों की मदद करने के बजाय मृतकों के मोबाइल फोन उठा लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार हरदोवाल गांव निवासी प्रदीप, जगतार सिंह और संदीप सिंह पशु खरीदने-बेचने का कारोबार करते थे। सोमवार शाम तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर अमृतसर की ओर जा रहे थे। कोटला गुजरां-संगतपुरा मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बाइक और तीनों युवकों को करीब सौ मीटर तक घसीटती ले गई। हादसे में बाइक के कई टुकड़े हो गए। हादसे के तुरंत बाद प्रदीप और जगतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप सिंह ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद कार में सवार दो युवक, एक महिला और बच्चे नीचे उतरे। आरोप है कि उन्होंने घायलों की मदद करने के बजाय तीनों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिए और मौके से फरार हो गए। कार भी हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और चलने की स्थिति में नहीं थी। इसके चलते आरोपित कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए।

मोबाइल फोन लेकर फरार होने के आरोप की भी जांच घटना की सूचना मिलने पर थाना झंडेर की पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि हादसे में इस्तेमाल कार चोरी की हो सकती है। पुलिस अब कार के मालिक, चालक और उसमें सवार अन्य लोगों की पहचान करने के साथ-साथ मृतकों के मोबाइल फोन लेकर फरार होने के आरोप की भी जांच कर रही है।

सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। पुलिस हादसे के साथ-साथ मृतकों के मोबाइल लेकर फरार होने के आरोप को भी जांच में शामिल कर रही है।

... कार में सिल्वर पेपर और अधजला नोट मिलने का दावा मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि कार में नशे का सेवन किया गया था। कार से सिल्वर पेपर, दस रुपये का अधजला नोट और एक किरपाण मिलने की बात सामने आई है।