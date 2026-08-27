5 किलो हेरोइन सहित पहलगाम से तीन गिरफ्तार, पंजाब के तरनतारन से जुड़े तार; लेह में दबोचा गया मास्टरमाइंड 

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम जिले से हेरोइन तस्करी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गुलाम मोहम्मद धर, गुलाम मोहम्मद भट्ट और मोहम्मद अशरफ निवासी बारामूला से 5.160 हेरोइन बरामद कर केस दर्ज कर लिया है।

आरोपितों के तार तरनतारन जिले के गांव नौशहरा ढाला से जुड़ रहे हैं। नौशहरा ढाला भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ सटा है और तस्करी के लिए काफी बदनाम है। हथियार और हेरोइन की तस्करी इस गांव के जरिये कई बार हो चुकी है।

मास्टरमाइंड मोहम्मद अशरफ लेह से गिरफ्तार पता चला है कि सूचना मिलने के बाद एनसीबी ने जम्मू के पंजतीर्थ इलाके से एक कार में सवार बारामूला के दो लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से उक्त हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ के बाद गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद अशरफ को लेह से गिरफ्तार किया।