अमृतसर पुलिस कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, आनन-फानन में खाली कराया गया पूरा परिसर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है। पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सर्च ऑपरेशन चलाया।

डीसीपी जुगराज सिंह ने बताया कि पुलिस टीमों ने सभी जगहों की बारीकी से जांच की, लेकिन इस दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु सामने नहीं आई। तीनों परिसरों में स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण पाई गई। फिलहाल, कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली डीसीपी जुगराज सिंह के मुताबिक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं लिया जाता।