Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अमृतसर भाजपा कार्यालय में शान से फहराया तिरंगा, राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा माहौल; तरुण चुग ने सलामी

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:04 PM (IST)

अमृतसर में भाजपा कार्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रध्वज को सलामी देकर देश की एकता व अखंडता का संकल्प लिया।

अमृतसर भाजपा कार्यालय में शान से फहराया तिरंगा। फोटो जागरण

अमृतसर भाजपा कार्यालय में शान से फहराया तिरंगा। फोटो जागरण

HighLights

  1. तरुण चुग ने अमृतसर भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया।

  2. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई।

  3. नेताओं ने देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिया।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने अदा की। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रध्वज को सलामी देकर देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिया।

समारोह में पूर्व राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक, जिला प्रधान सलिल कपूर, सूरज भारद्वाज, मानव तनेजा, राजेश हनी, सरबजीत शंटी, प्रतीक कपूर, डॉ. राम चावला और मीनू सहगल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।