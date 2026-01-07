स्वर्ण मंदिर की विरासत हुई जीवित, लॉर्ड कर्जन की भेंट की हुई 125 साल पुरानी ऐतिहासिक घड़ी फिर से स्थापित
श्री हरिमंदिर साहिब में 125 साल पुरानी ऐतिहासिक घड़ी को सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित किया गया है। यह घड़ी, जिसे 1900 में लॉर्ड कर्जन ने भेंट किया था, खरा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर
श्री हरिमंदिर साहिब सचखंड श्री में 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक घड़ी को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया है, जहां यह पहले शोभायमान थी। यह घड़ी श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बन गई है।
यह घड़ी रागी सिंहों की ओर परिक्रमा के ऊपर स्थित है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के निर्देशों के तहत इसे विधिवत रूप से पुनः स्थापित किया गया। घड़ी को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक पहचान और गरिमा बनी रहे।
विशेष बात यह है कि यह घड़ी एक बार चाबी देने पर लगभग एक सप्ताह तक चलती रहती है, जो इसकी उत्कृष्ट कारीगरी और तकनीकी गुणवत्ता को दर्शाती है। लंबे समय तक खराब अवस्था में रहने के बाद अब यह घड़ी फिर से सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 1900 में तत्कालीन भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जब श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन के लिए आए थे, तब उनके द्वारा प्लिकेट एंड कंपनी की यह विशेष घड़ी भेंट की गई थी। अपने ऐतिहासिक और तकनीकी महत्व के कारण यह घड़ी लंबे समय तक दरबार साहिब की पहचान बनी रही, लेकिन समय के साथ यह खराब हो गई और उपयोग में नहीं रही।
अब गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था (यूके) की सेवा भावना और बाबा महिंदर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में इसी मूल कंपनी से इसकी मरम्मत करवाई गई। मरम्मत के बाद इसे श्रद्धा, सम्मान और मर्यादा के साथ पुनः सचखंड श्री दरबार साहिब में स्थापित किया गया है।
एसजीपीसी प्रबंधन की ओर से गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था यूके का विशेष आभार व्यक्त किया गया है
