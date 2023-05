Amritsar: जरनैल सिंह हत्याकांड में शामिल 10 शूटरों की फोटो जारी, पुलिस लगातार कर रही छापेमारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर: ब्यास के सठियाला गांव में गैंगस्टर जरनैल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने दस शूटरों के फोटो जारी किए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट जारी कर यह सूचना दी है।

हालांकि घटना के सात दिन बाद भी किसी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इधर, एसएसपी सतिंदर सिंह ने दावा किया है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा।

पुलिस ने हत्याकांड में शामिल गैंगस्टरों की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ मुन, बलविंदर सिंह उर्फ डोनी (निवासी सठियाला गांव, ब्यास), गगनदीप सिंह उर्फ डाडी, जोबन सिंह उर्फ बिल्ला, गुरवीर सिंह उर्फ गुरी, जोबन, गुरमेज सिंह, मंजीत माहल और बाकी दो गैंगस्टरों की पहचान नहीं हो सकी है, हालांकि उनकी फोटो पुलिस के पास है।

Anti Gangster Task Force (#AGTF) has unraveled the entire conspiracy and established the role of 10 accused/shooters of Bambiha Gang in the incident. Raids are on to arrest the accused. 1/2 pic.twitter.com/VaSHJ1I5kk— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) May 30, 2023