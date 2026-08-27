पढ़ाई के दबाव से घर छोड़कर अमृतसर पहुंचीं हरियाणा के झज्जर की दो किशोरियां, स्टेशन पर मिलीं; RPF ने संभाला

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पढ़ाई को लेकर घर में बनाए जा रहे दबाव से परेशान होकर हरियाणा के झज्जर जिले की दो 16 वर्षीय किशोरियां घर से निकल गईं। दोनों अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सवार होकर यहां पहुंचीं। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर अकेली मिलीं दोनों किशोरियों को रेलवे सुरक्षा बल और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने सुरक्षित संरक्षण में लिया। आवश्यक प्रक्रिया और काउंसलिंग के बाद दोनों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया।

रेलवे सुरक्षा बल की अमृतसर चौकी की ओर से 26 अगस्त को रेलवे स्टेशन पर दोनों किशोरियों के मिलने की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी गई। सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अपनी सुरक्षा में लिया। बाल कल्याण समिति के सदस्य एमके शर्मा ने बताया कि दोनों किशोरियां झज्जर जिले की रहने वाली हैं।

स्टेशन पर दोनों को अकेले देखकर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने उनसे बातचीत की। उनके जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी गई। इसके बाद दोनों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उनके परिजनों से संपर्क किया गया।