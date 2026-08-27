पढ़ाई के दबाव से घर छोड़कर अमृतसर पहुंचीं हरियाणा के झज्जर की दो किशोरियां, स्टेशन पर मिलीं; RPF ने संभाला
पढ़ाई के दबाव से परेशान झज्जर की दो 16 वर्षीय किशोरियां घर से निकलकर ट्रेन से अमृतसर पहुंच गईं। स्टेशन पर आरपीएफ ने उन्हें सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंपा।
HighLights
पढ़ाई के दबाव से झज्जर की दो किशोरियां घर से भागीं।
अमृतसर रेलवे स्टेशन पर RPF और चाइल्ड हेल्पलाइन ने संभाला।
काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंपीं, दबाव न बनाने की अपील।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पढ़ाई को लेकर घर में बनाए जा रहे दबाव से परेशान होकर हरियाणा के झज्जर जिले की दो 16 वर्षीय किशोरियां घर से निकल गईं। दोनों अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सवार होकर यहां पहुंचीं। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर अकेली मिलीं दोनों किशोरियों को रेलवे सुरक्षा बल और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने सुरक्षित संरक्षण में लिया। आवश्यक प्रक्रिया और काउंसलिंग के बाद दोनों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया।
रेलवे सुरक्षा बल की अमृतसर चौकी की ओर से 26 अगस्त को रेलवे स्टेशन पर दोनों किशोरियों के मिलने की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी गई। सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अपनी सुरक्षा में लिया। बाल कल्याण समिति के सदस्य एमके शर्मा ने बताया कि दोनों किशोरियां झज्जर जिले की रहने वाली हैं।
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आरपीएफ ने किया चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन
दोनों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह पढ़ाई के दबाव से परेशान थीं। घर में बार-बार पढ़ाई करने के लिए कहे जाने के बाद उन्होंने घर से निकलने का फैसला किया और ट्रेन पकड़कर अमृतसर पहुंच गईं।
स्टेशन पर दोनों को अकेले देखकर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने उनसे बातचीत की। उनके जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी गई। इसके बाद दोनों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उनके परिजनों से संपर्क किया गया।
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परिजनों के हवाले किया किशोरियों को
बाल कल्याण समिति के समक्ष हुई काउंसलिंग में भी घर से निकलने की मुख्य वजह पढ़ाई का दबाव ही सामने आया। इस दौरान समिति के सदस्य रूपिंदर कौर और पवन दीप मौजूद रहे। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से सहायक उप निरीक्षक आशा, हेड कांस्टेबल संदीप सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने कार्रवाई में सहयोग किया।
आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों किशोरियों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। समिति ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों पर पढ़ाई को लेकर जरूरत से ज्यादा दबाव न बनाएं। उनकी परेशानी सुनकर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करें।
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