तरनतारन: कॉलेज लाइब्रेरियन ने की आत्महत्या, वीडियो बनाकर सुपरिंटेंडेंट पर रिश्वत मांगने व प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

तरसेम सिंह का भाई जतिंदर पप्पू भी इसी कालेज में तैनात है। तरसेम की दो बड़ी बेटियां हैं। जबकि दो वर्ष पूर्व उसके यहां बेटा पैदा हुआ था। पत्नी नीतू को जब पता चला कि तरसेम सिंह की मौत हो चुकी है तो वह आपा खो बैठी। बेटे का वास्ता देते हुए नीतू ने पुलिस के समक्ष गुहार लगाई कि जगतार सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तरसेम सिंह ड्यूटी के प्रति गंभीर था। कुछ दिन पूर्व बीमार होने कारण उसने छुट्टी मांगी थी। मैंने कहा था कि सुपरिंटेंडेंट को लिखित तौर पर दें। बाद में दोनों के बीच क्या हुआ, मुझे इसकी जानकारी नहीं। -प्रिं. अमनदीप कौर भट्टी

शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच की जाएगी। आत्महत्या से पहले तरसेम सिंह द्वारा बनाया वीडियो कब्जे में ले लिया है। इसके आधार पर जगतार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच निष्पक्षता से करेंगे, ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। -सुखबीर सिंह, डीएसपी