    तरनतारन पुलिस का बड़ा एक्शन: सरपंच हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर गुर्गा हरनूर सिंह एनकाउंटर में ढेर

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 07:05 AM (IST)

    तरनतारन पुलिस ने सरपंच जरमल सिंह हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के गुर्गे हरनूर सिंह उर्फ नूर को मुठभेड़ में मार गिराया। नूर, जो अमृतसर देहा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सरपंच जरमल की हत्या करवाने वाले दासूवाल का गुर्गा इनकाउंटर में ढेर। फोटो जागरण

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। रविवार को गांव वल्टोहा संधुआं के सरपंच जरमल सिंह की विवाह पैलेस में गोलियां मारकर हत्या करवाने वाले गैंग्सटर प्रभ दासूवाल व अफरीदी तूत के गुर्गे को तरनतारन पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया। जिसकी पहचान हरनूर सिंह उर्फ नूर निवासी गांव कत्थुनंगल जिला अमृतसर देहाती के तौर पर हुई है। मौके पर एक पिस्टल व बाइक बरामद की गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरु कर दी है।

    फिरोजपुर रेंज के डीआइजी स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि सरपंच जरमल सिंह की हत्या करवाने वाले गैंग्सटर प्रभ दासूवाल के गुर्गे अन्य वारदातों को अंजाम देने लिए क्षेत्र में सरगर्म हैं। सूचना के आधार पर एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल, सब डिविजन डीएसपी प्रीतइंद्र सिंह व सीआइए प्रभारी प्रभजीत सिंह पर आधारित टीमों द्वारा भिखीविंड क्षेत्र में चौकसी बढ़ाई गई। मंगलवार की बाद दोपहर बाइक पर सवार एक शूटर को पुलिस पार्टी ने देखते ही रुकने का इशारा किया। जिसने रुकने की बजाय पुलिस पर गोलियां दागीं।

    एक पुलिस कर्मी को आरोपित की गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रुफ जैकेट पहने होने के कारण पुलिस कर्मी की जान बच गई। जवाबी कार्रवाई दौरान चलाई गई गोली लगने से बाइक सवार गुर्गा मारा गया। जिसकी बाद में पहचान जिला अमृतसर देहाती के गांव कत्थुनंगल निवासी हरनूर सिंह उर्फ नूर के तौर पर हुई। आरोपित से एक पिस्टल व बाइक बरामद की गई है।

    शर्मा ने बताया कि सरपंच जरमल सिंह से दो बार गैंग्सटर प्रभ दासूवाल द्वारा रंगदारी मांगी गई थी। एक बार दासूवाल के गुर्गों ने जानलेवा हमला किया। जिसमें सरपंच की आढ़त का मुनीम घायल हो गया था। प्रथम जांच में रविवार को सरपंच जरमल सिंह की हत्या मामले में हरनूर सिंह नूर ने गैंग्सटर प्रभ दासूवाल व अफरीदी तूत के कहने पर रेकी की थी।

    सरपंच की हत्या में शामिल शूटरों में नूरी था या नहीं, यह अभी जांच का विषय है। एसएसपी ने बताया कि गैंग्सटरों के खिलाफ डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में बड़ा अभियान चलाया गया है। जिसके तहत तरनतारन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।

     एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरमन सेखों भी गैंग्सटरों के निशाने पर थे। इस मामले में पुलिस द्वारा चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकाउंटर में मारे जाने वाले हरनूर सिंह नूर का भी हरमन सेखों के मामले में हाथ है। उन्होंने बताया कि सरपंच जरमल सिंह की रेकी की सारी जिम्मेदारी प्रभ दासूवाल ने नूर को सौंप रखी थी। नूर इन दिनों तरनतारन क्षेत्र में काफी सरगर्म था।