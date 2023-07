Punjab News: श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे सुनील जाखड़, भारतीय जनता पार्टी के हैं नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष

Sunil Jakhar in Golden Temple सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशा अध्यक्ष हैं। जानकारी के अनु्सार सुनील जाखड़ थोड़ी देर में श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे हैं। जाखड़ के साथ भाजपा पंजाब के प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ संगठन महामंत्री श्रीमंथरी श्रीनिवासुलू प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता व प्रदेश लीडरशिप सहित कई वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहेंगे।

श्री हरमंदिर साहिब में सुनील जाखड़, भारतीय जनता पार्टी के हैं नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष

अमृतसर, जागरण संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशा अध्यक्ष सुनील जाखड़ थोड़ी देर में श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे हैं। जाखड़ के साथ भाजपा पंजाब के प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, संगठन महामंत्री श्रीमंथरी श्रीनिवासुलू, प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता व प्रदेश लीडरशिप सहित कई वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। पंजाब और पंजाबियत की लड़ाई को लेकर भाजपा कटिबद्ध सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब और पंजाबियत की लड़ाई को लेकर भाजपा कटिबद्ध है। सभी मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। हम गुरु का शुकराना करने और सबके भले की अरदास करने के लिए यहां आए हैं। गुरु महाराज से यही भीख मांगी है कि पंजाब का भला हो। यही अरदास है कि भाईचारिक सांझ के लिए काम होता रहे। वहीं, भाजपा पंजाब के प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि भाजपा पंजाब में अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी और 13 की 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी

