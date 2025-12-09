गैंगस्टर से लिंक होने के आरोप पर भड़के सुखजिंदर रंधावा, नवजोत कौर को भेजा लीगल नोटिस; कहा- 'माफी मांगो वरना...'

अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को कानूनी नोटिस भेज दिया है।

यह नोटिस उनके बीते दिन एक चैनल को दिए गए बयान के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने बोला कि सुखजिंदर रंधावा के गैंगस्टरों से लिंक हैं। इसके साथ ही डॉ. नवजोत कौर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को हराया। उनके इन आरोपों के बाद रंधावा ने लीगल नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह बयान बेबुनियाद, झूठा और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है।

नोटिस में कहा गया है कि नवजोत कौर 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। पंजाब कांग्रेस में पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया है। नवजोत कौर के बयानों ने पार्टी नेतृत्व को भी असहज स्थिति में डाल दिया है, खासकर तब जब 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही समय बचा है।