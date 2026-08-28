बाबा बकाला में सुखबीर बादल का विपक्ष पर हमला, बोले- अकाली दल कमजोर हुआ तो पंजाब के अधिकारों पर बढ़ा खतरा

जागरण संवाददाता, बाबा बकाला साहिब। रक्खड़ पुन्नियां मेले के दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने माझा को पार्टी का मजबूत गढ़ बताते हुए कार्यकर्ताओं से अकाली दल को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि माझा के लोगों ने हमेशा अकाली दल का साथ दिया है। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर भी निशाना साधा।

सुखबीर बादल ने अस्सी के दशक के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंजाब ने तबाही का दौर देखा और कई परिवारों ने अपने बच्चों को खोया। इसके विपरीत उन्होंने अकाली दल की सरकारों के दौरान प्रदेश में अमन-शांति, भाईचारिक सांझ और विकास का माहौल होने का दावा किया।