दुबई फ्लाइट फिर 14 घंटे लेट, अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा; प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मंगलवार को फिर से स्पाइसजेट की दुबई उड़ान 14 घंटे लेट हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर यात्रियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया है। यात्रियों को कहना है कि यह सूचना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर दी गई है।

एयरपोर्ट पर उड़ान लेट होने होने पर यात्रियों के ठहरने के लिए कोई उचित बंदोबस्त नहीं किया गया इससे पहले भी रविवार को दुबई उड़ान 18 घंटे लेट हुई थी उसे वक्त भी यात्रियों ने खूब हंगामा किया था। यह उड़ान सुबह 8:40 पर जाती है जो कि अब रात 10:55 पर जाने वाले बताया गया है।

रविवार को भी फ्लाइट हुई थी लेट इससे पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर रविवार सुबह स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट के 17 घंटे लेट पर यात्रियों का गुस्सा फूटा। यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।