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दुबई फ्लाइट फिर 14 घंटे लेट, अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा; प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:20 AM (IST)

स्पाइसजेट की दुबई उड़ान अमृतसर हवाई अड्डे पर फिर से 14 घंटे लेट हो गई, जिससे यात्रियों ने हंगामा किया। ...और पढ़ें

दुबई फ्लाइट फिर 14 घंटे लेट (फाइल फोटो)

दुबई फ्लाइट फिर 14 घंटे लेट (फाइल फोटो)


HighLights

  1. स्पाइसजेट की दुबई उड़ान अमृतसर में 14 घंटे की देरी से

  2. यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने पर देरी की सूचना मिली, हुआ हंगामा

  3. यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मंगलवार को फिर से स्पाइसजेट की दुबई उड़ान 14 घंटे लेट हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर यात्रियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया है। यात्रियों को कहना है कि यह सूचना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर दी गई है।

एयरपोर्ट पर उड़ान लेट होने होने पर यात्रियों के ठहरने के लिए कोई उचित बंदोबस्त नहीं किया गया इससे पहले भी रविवार को दुबई उड़ान 18 घंटे लेट हुई थी उसे वक्त भी यात्रियों ने खूब हंगामा किया था। यह उड़ान सुबह 8:40 पर जाती है जो कि अब रात 10:55 पर जाने वाले बताया गया है।

रविवार को भी फ्लाइट हुई थी लेट

इससे पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर रविवार सुबह स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट के 17 घंटे लेट पर यात्रियों का गुस्सा फूटा। यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।

यात्रियों के अनुसार, दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट का निर्धारित समय पहले सुबह 8:40 बजे था। इसके बाद समय बढ़ाकर सुबह 11:00 बजे कर दिया गया। यात्री जब एयरपोर्ट काउंटर पर पहुंचे, तो उन्हें अचानक सूचित किया गया कि फ्लाइट अब 17 घंटे की देरी से उड़ान भरेगी। इतनी लंबी देरी की सूचना मिलते ही यात्री भड़क उठे और काउंटर पर हंगामा शुरू कर दिया।