अमृतसर-दुबई स्पाइसजेट उड़ान फिर से 14 घंटे लेट, पूर्व सूचना न मिलने पर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा
स्पाइसजेट की अमृतसर-दुबई उड़ान लगातार दूसरे दिन करीब 14 घंटे लेट हुई, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा।
HighLights
स्पाइसजेट की अमृतसर-दुबई उड़ान लगातार दूसरे दिन 14 घंटे लेट
यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा
समय पर सूचना न मिलने और असुविधा पर यात्रियों की शिकायत
जागरण संवाददाता, अमृतसर। स्पाइसजेट की अमृतसर-दुबई उड़ान लगातार दूसरे दिन करीब 14 घंटे लेट हो गई। बुधवार को सुबह 8:40 बजे रवाना होने वाली उड़ान अब रात 10:55 बजे रवाना होने की सूचना है। इससे यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। उड़ान में लगातार हो रही देरी को लेकर यात्रियों में रोष है और एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति बन रही है।
इससे पहले मंगलवार को भी अमृतसर-दुबई उड़ान निर्धारित समय से करीब 14 घंटे देरी से रात 11:20 बजे रवाना हुई थी। वहीं, रविवार को भी यही उड़ान करीब 18 घंटे की देरी से रवाना हुई थी। लगातार हो रही देरी के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
समय पर सूचना नहीं देने का आरोप
यात्रियों का आरोप है कि उड़ान में देरी के बारे में उन्हें समय पर सूचना नहीं दी जाती। कई यात्री निर्धारित समय के अनुसार एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें उड़ान के कई घंटे लेट होने की जानकारी मिलती है।
यात्रियों का कहना है कि अमृतसर के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लोग दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उड़ान में लंबी देरी होने पर यात्रियों के ठहरने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती। इससे उन्हें एयरपोर्ट पर ही घंटों इंतजार करना पड़ता है।
रविवार को यात्रियों ने लंगर खाकर गुजारा किया
रविवार को अमृतसर-दुबई उड़ान करीब 18 घंटे लेट होने के कारण यात्रियों को लंबे समय तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा था। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर लंगर खाकर समय गुजारा था। लगातार उड़ान में देरी होने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है।