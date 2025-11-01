Language
    तस्करी की कोशिश नाकाम, BSF ने अमृतसर बॉर्डर पर बरामद की ड्रोन और हेरोइन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अमृतसर सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम करते हुए एक ड्रोन, हेरोइन और एक पिस्टल बरामद की है। पहले अभियान में, राजाताल गांव के पास से एक ड्रोन और 550 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। 

    BSF ने अमृतसर बॉर्डर पर बरामद की ड्रोन और हेरोइन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अमृतसर सीमा पर एक बार फिर तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए ड्रोन, हेरोइन और एक पिस्टल बरामद की है। खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ जवानों ने दो अलग-अलग अभियानों में यह कार्रवाई की।

    बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार पहला मामला शनिवार दोपहर का है जब अमृतसर सेक्टर के गांव राजाताल के पास कृषि क्षेत्र में किए गए सर्च आपरेशन के दौरान जवानों ने डीजेआई एयर ड्रोन और हेरोइन का एक पैकेट वजन 550 ग्राम बरामद किया। ड्रोन तस्करी के लिए सीमा पार से भेजा गया था।

    दूसरी कार्रवाई में गांव मुल्लाकोट के पास खेतों से एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। जिसे पीले टेप में लपेटकर छिपाया गया था। बीएसएफ ने तुरंत हथियार को कब्जे में लेकर मामले की जानकारी संबंधित एजेंसियों को दी।