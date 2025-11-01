तस्करी की कोशिश नाकाम, BSF ने अमृतसर बॉर्डर पर बरामद की ड्रोन और हेरोइन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अमृतसर सीमा पर एक बार फिर तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए ड्रोन, हेरोइन और एक पिस्टल बरामद की है। खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ जवानों ने दो अलग-अलग अभियानों में यह कार्रवाई की।

बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार पहला मामला शनिवार दोपहर का है जब अमृतसर सेक्टर के गांव राजाताल के पास कृषि क्षेत्र में किए गए सर्च आपरेशन के दौरान जवानों ने डीजेआई एयर ड्रोन और हेरोइन का एक पैकेट वजन 550 ग्राम बरामद किया। ड्रोन तस्करी के लिए सीमा पार से भेजा गया था।