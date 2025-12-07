अमृतसर: पाकिस्तान के भेजे पांच ग्लॉक पिस्तौल सहित तस्कर गिरफ्तार, जांच में ISI एजेंट जट का नाम आया सामने

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा ड्रोन से भेजे गए पांच विदेशी पिस्तौल की खेप काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जबकि गिरोह का एक सदस्य पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया।

जांच के दौरान आईएसआई के एक एजेंट जट का नाम भी पुलिस के समक्ष आया है। फिलहाल सीआई की टीम ने तीन आरोपियों के खिलाफ स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल में केस दर्ज करवाया है। सीआई को सूचना मिली थी कि तरनतारन जिले के खाड़ा निवासी संदीप सिंह और सैफली सिंह हथियारों की डिलीवरी करने जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। संदिग्ध परिस्थितियों में संदीप सिंह को आते देख धर लिया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से मिले बैग से पांच विदेशी ग्लाक पिस्तौल और पांच मैगजीन बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया है कि यह खेप उसने खालड़ा गांव के ही सैफली सिंह को हैंड ओवर करनी थी।

जब पुलिस ने संदीप सिंह के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि वह पाकिस्तान के नागरिक जट के संपंर्क में हैं। जट के इशारे पर ही पांच पिस्तौल की यह खेप कुछ दिन पहले भारतीय हद में गिराई गई थी। जांच में पता चला है कि पाक नागरिक जट आइएसआइ के लिए पिछले पांच साल से काम कर रहा है।