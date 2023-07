Gurbani Telecast: गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए अपना चैनल खोलेगी SGPC, बैठक में लिया गया फैसला

LIVE Telecast of Gurbani शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक हुई। जिसमें अहम फैसला लिया गया है। कमेटी की बैठक में गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए चैनल खोलने का निर्णय ले लिया गया है। एसजीपीसी कार्यकारिणी सदस्य गुरप्रीत सिंह रंधावा ने कहा कि उक्त चैनल को शुरू होने में लगभग 3 महीने लग सकते हैं ।

गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए अपना चैनल खोलेगी SGPC

अमृतसर, जागरण संवाददाता। LIVE Telecast of Gurbani: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक हुई। जिसमें अहम फैसला लिया गया है। कमेटी की बैठक में गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए चैनल खोलने का निर्णय ले लिया गया है। एसजीपीसी कार्यकारिणी सदस्य गुरप्रीत सिंह रंधावा ने बताया कि शिरोमणि कमेटी ने गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए अपना चैनल शुरू करने का फैसला ले लिया है। उक्त चैनल को शुरू होने में 3 महीने लग सकते हैं। पीटीसी के साथ हुए करार को खत्म कर देगी SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 24 जुलाई से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने की घोषणा की है। प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए पीटीसी के साथ हुए करार को भी 24 से समाप्त करने की भी घोषणा की है। एसजीपीसी द्वारा अगले करीब 3 महीने के भीतर सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू करने का भी फैसला किया है।

Edited By: Preeti Gupta