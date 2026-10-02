शंभू बॉर्डर ब्लास्ट: आतंकी जगरूप सिंह के घर NIA की छापेमारी, परिवार से 40 मिनट की पूछताछ

जागरण संवाददाता, तरनतारन। 27 अप्रैल की रात को शंभू बॉर्डर के पास रेल लाइन पर हुए धमाके में मरने वाले खालिस्तानी आतंकी जगरूप सिंह के घर वीरवार को एनआईए की टीम पहुंची।

तरनतारन जिले के गांव पंजवड़ निवासी जगरूप सिंह की धमाके के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद उसके भाई व तीन अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तारी की थी। बाद में यह मामला एनआईए के पास पहुंचा था।

एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एनआईए की टीम ने जगरूप सिंह के चाचा के घर करीब 40 मिनट तक परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। बता दें कि उक्त धमाके के तार मलेशिया व पाकिस्तान से जुड़े पाए गए थे। गांव पंजवड़ में आटा चक्की चलाते हुए निहंग जगरूप सिंह आतंकी वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाता रहता था। एनआईए की टीम ने परिवार के करीब आठ लोगों से पूछताछ की। बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी कब्जे में लिए। चल रही जांच के मुताबिक निहंग जगरूप सिंह ने उक्त कार्य में अपने भाई को भी जोड़ रखा था।