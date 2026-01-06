पंजाब: 'पुलिस-सरकार को नहीं देंगे सहयोग, अकाल तख्त साहिब का आदेश अंतिम', 328 पावन स्वरूप मामले में SGPC का बयान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने स्पष्ट किया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूप से जुड़े मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश अंतिम हैं। शिरोमणि कमेटी किसी भी स्तर पर पुलिस प्रशासन या सरकार को सहयोग नहीं देगी, न ही कोई रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।

SGPC ने बैठक के बाद लिया फैसला शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मामले में जिन कर्मचारियों पर आरोप थे, उनके खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई पहले ही पूरी की जा चुकी है। ऐसे में अब इस प्रकरण को लेकर किसी अन्य एजेंसी को सहयोग देना अकाल तख्त साहिब के आदेशों के खिलाफ होगा।

तीन दोषी कर्मचारियों पर गिरी गाज प्रताप सिंह ने बताया कि पावन स्वरूपों की भेंट को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने और रिकॉर्ड में हेराफेरी करने पर तीन कर्मचारी कंवलजीत सिंह, बाज सिंह और दलबीर सिंह सीधे तौर पर दोषी पाए गए। इनकी लापरवाही और लालच के कारण संस्था की छवि को नुकसान पहुंचा।

उन्होंने बताया कि शिरोमणि कमेटी के नियमों के अनुसार, पावन स्वरूप केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही दिए जाते हैं, जिसमें प्रचारक की रिपोर्ट, एसजीपीसी सदस्य की सिफारिश और सचिव स्तर की स्वीकृति शामिल होती है। इसके बाद भेंट राशि की रसीद काटकर रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है।

'सेवा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं' प्रताप सिंह ने कहा कि संबंधित कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया की अनदेखी की, जिस कारण उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की गई, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। शिरोमणि कमेटी सिख गुरुद्वारा एक्ट की भावना के अनुसार कार्य करती है और सेवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना उसका अधिकार है।

AAP नेताओं को SGPC की नसीहत शिरोमणि कमेटी अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों को निराधार बताते हुए कहा कि यह सिख संस्था को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है। प्रताप सिंह ने कहा कि शिरोमणि कमेटी पूरी सिख कौम की प्रतिनिधि संस्था है और इसके खिलाफ झूठा प्रचार सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।

उन्होंने विशेष तौर पर आप नेता बलतेज पन्नू के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी से सिख संस्थाओं की परंपराओं और गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। 'निजी रजिस्टर का कोई प्रावधान नहीं' SGPC के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पावन स्वरूपों से संबंधित किसी भी तरह की डायरी या निजी रजिस्टर का कोई प्रावधान नहीं है। यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। पूर्व में पब्लिकेशन विभाग में इंचार्ज और संयुक्त सचिव रहे अधिकारियों ने भी दो टूक कहा कि पावन स्वरूपों का पूरा लेखा-जोखा केवल विभागीय लेजर में ही रखा जाता है और भेंट की विधिवत रसीद काटी जाती है। पंजाब सरकार से विशेष अपील शिरोमणि कमेटी ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वह इस संवेदनशील मामले में संस्था को निशाना बनाने से परहेज करें। श्री अकाल तख्त साहिब से करवाई गई जांच के अनुसार, शिरोमणि कमेटी ने कोई ढिलाई नहीं बरती है।