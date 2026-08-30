नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए SGPC भेजेगी विशेष प्रतिनिधिमंडल, राहत सामग्री भेजने की तैयारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है।

एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने काठमांडू स्थित सिख मिशन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की प्रारंभिक रिपोर्ट लेने के बाद यह निर्णय किया है। प्रतिनिधिमंडल नेपाल जाकर स्थानीय हालात का जायजा लेगा और जरूरत के अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

प्रतिनिधिमंडल में एसजीपीसी सदस्य राजिंदर सिंह मेहता, गुरचरन सिंह ग्रेवाल, एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका और उप सचिव आजाद दीप सिंह शामिल हैं। एडवोकेट धामी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एसजीपीसी हमेशा मानवता की सहायता के लिए आगे आती रही है।

नेपाल में आई बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और कई परिवारों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का आकलन करेगा। स्थानीय प्रशासन और राहत कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ समन्वय कर जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। राहत सामग्री की आवश्यकता और प्रभावित लोगों की जरूरतों के अनुसार आगे की व्यवस्था की जाएगी।

एडवोकेट धामी ने कहा कि गुरु साहिबान ने मानवता की सेवा और सरबत के भले का संदेश दिया है। प्राकृतिक आपदा किसी धर्म, जाति या क्षेत्र की सीमा नहीं देखती। इसलिए एसजीपीसी का यह राहत प्रयास किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।