'बागेश्वर धाम के बाबा जान लें, सनातन धर्म की सेना नहीं हैं सिख', धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर SGPC का एतराज

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। सिखों को सनातन धर्म की सेना कहने पर धीरेंद्र शास्त्री SGPC के निशाने पर आ गए हैं। एसजीपीसी का कहना है कि बागेश्वर धाम के बाबा को सिख धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने सिखों की भावनाएं आहत की हैं।

'बागेश्वर धाम के बाबा जान लें, सनातन धर्म की सेना नहीं हैं सिख'- धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर SGPC

अमृतसर, जागरण संवाददाता। SGPC On Dhirendra Shastri शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने बागेश्वर धाम के बाबा की आलोचना की है। एसजीपीसी ने धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान की निंदा की जिसमें वह सिखों को सनातन धर्म की सेना बता रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। एसजीपीसी के महासचिव गुरचरन सिंह ग्रेवाल ने बाबा के बयान की आलोचना करते हुए साफ किया है सिख सनातन धर्म की फौज का हिस्सा नहीं है। प्रत्येक धर्म की अलग पहचान है। इसी तरह सिख धर्म भी अलग धर्म है। वह किसी भी अन्य धर्म का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। 'उन्हें सिख धर्म का ज्ञान नहीं' उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा को अज्ञानी करार देते हुए कहा कि उन्हें सिख धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। बाबा को ना तो सिख इतिहास के बारे में कोई जानकारी है और ना ही उन्हें पांच प्यारों के नाम का उच्चारण करने की समझ है। गुरचरन सिंह ने कहा कि उन्हें सिख कौम के बारे में आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा के इस बयान से सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि सिख प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने भी सभी को अपने धर्म पर कायम रहने की शिक्षा प्रदान की थी। एसजीपीसी के महासचिव ने कहा कि बाबा को तो सिख इतिहास और पांच प्यारों के नाम का उच्चारण करने का भी नहीं पता है। बाबा को सिख धर्म को सनातन धर्म की सेना बताने के लिए सिखों से सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए।

Edited By: Rajat Mourya