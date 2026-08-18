दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से मिला SGPC का प्रतिनिधिमंडल, प्रकाश पर्व के लिए मांगे 7500 से अधिक सिख वीजा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में एसजीपीसी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के मुख्य अधिकारी शायदा अहमद वड़ैच से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2026 में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक संख्या में वीजा जारी करने की मांग की। इस संबंध में हाई कमीशन को लिखित पत्र भी सौंपा गया।

एडवोकेट धामी ने कहा कि प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में होने वाले समारोहों में शामिल होना हर सिख की धार्मिक भावना है। इसलिए पाकिस्तान हाई कमीशन को श्रद्धालुओं को खुले दिल से वीजा जारी करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच हुए समझौतों के तहत एसजीपीसी हर वर्ष सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान भेजती है। सामान्य तौर पर पाकिस्तान हाई कमीशन एसजीपीसी की ओर से भेजे जाने वाले करीब 1800 श्रद्धालुओं को वीजा जारी करता है।

हालांकि, पिछले कुछ समय से निजी तौर पर आयोजित सिख जत्थों को वीजा नहीं मिलने और श्री करतारपुर साहिब कारिडोर बंद होने के कारण ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन की इच्छा रखने वाली संगत की संख्या बढ़ी है। धामी ने कहा कि नवंबर 2026 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व के लिए पाकिस्तान जाने के इच्छुक 7500 से अधिक सिख श्रद्धालु अपने पासपोर्ट एसजीपीसी कार्यालय में जमा करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या सिख संगत की गुरु साहिब और पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती है।

उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन से निर्धारित कोटे से ऊपर विशेष व्यवस्था करते हुए सभी 7500 से अधिक श्रद्धालुओं को वीजा जारी करने की अपील की। साथ ही भारत सरकार से भी इस मामले को पाकिस्तान सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने और श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने की मांग की।