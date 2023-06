गुरबाणी प्रसारण के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करने पर SGPC नहीं ले सकी कोई निर्णय, ज्ञानी रघबीर सिंह से भी बातचीत

Youtube Channel for Gurbani Broadcast हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने को लेकर बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह से भी विचार-विमर्श किया।

गुरबाणी प्रसारण के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करने पर SGPC नहीं ले सकी कोई निर्णय

अमृतसर, जागरण संवाददाता: श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने को लेकर बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह से भी विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि एसजीपीसी का पीटीसी चैनल के साथ प्रसारण संबंधी करार 23 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बादल परिवार के प्रभुत्व वाले केवल इसी चैनल पर अभी गुरबाणी का प्रसारण होता है। इस एकाधिकार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने पिछले सप्ताह विधानसभा में गुरुद्वारा एक्ट संशोधन विधेयक पारित किया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya