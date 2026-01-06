भारत-पाक बॉर्डर के पास सनसनी, तरनतारन में 7 लाख की जाली नोटों के साथ धराया चंडीगढ़ का शख्स
भारत-पाक सीमा के पास तरनतारन के नौशहरा ढाला गांव में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान में एक व्यक्ति को जाली करेंसी छापते हुए गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। भारत-पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ व तरनतारन पुलिस ने रविवार को छापामारी करके जाली करंसी छाप रहे चंडीगढ़ के गांव धनास निवासी एक आरोपित को काबू किया। आरोपित सीमा से सटे गांव नौशहरा ढाला में किराये के मकान में रहता था। आरोपित को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है।
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगाई गई कंटीली तार को हटाकर पहले से अधिक ऊंचाई में लगाया जा रहा है। कंटीली तार लगाने वाली कंपनी के ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य के लिए लेबर लगा रखी है। नौशहरा ढाला क्षेत्र में कंटीली तार लगा रहे लेबर के कर्मियों बारे बीएसएफ की 115वीं बटालियन के जवानों को सूचना मिली कि चंडीगढ़ से संबंधित ठेकेदार के कुछ कर्मी गांव में किराये का मकान लेकर जाली करंसी का कारोबार करते हैं।
उक्त सूचना के आधार पर बीएसएफ व थाना सराय अमानत खां के प्रभारी बलजिंदर सिंह बाजवा की पुलिस पार्टी ने छापामारी की। मौके पर दलीप कुमार पुत्र महिंदर निवासी गांव धनास (चंडीगढ़) को जाली करंसी छापते काबू किया। मौके पर सात लाख 13 हजार 400 रुपये की जाली करंसी, एक प्रिंटर बरामद किया गया। बरामद नोट 500 व 200 रुपये वाले हैं। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि दलीप कुमार के साथ इस धंधे में और कौन लोग जुड़े हैं, इसका पता लगाया जा रहा है।
