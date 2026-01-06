भारत-पाक बॉर्डर के पास सनसनी, तरनतारन में 7 लाख की जाली नोटों के साथ धराया चंडीगढ़ का शख्स 

जागरण संवाददाता, तरनतारन। भारत-पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ व तरनतारन पुलिस ने रविवार को छापामारी करके जाली करंसी छाप रहे चंडीगढ़ के गांव धनास निवासी एक आरोपित को काबू किया। आरोपित सीमा से सटे गांव नौशहरा ढाला में किराये के मकान में रहता था। आरोपित को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है।

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगाई गई कंटीली तार को हटाकर पहले से अधिक ऊंचाई में लगाया जा रहा है। कंटीली तार लगाने वाली कंपनी के ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य के लिए लेबर लगा रखी है। नौशहरा ढाला क्षेत्र में कंटीली तार लगा रहे लेबर के कर्मियों बारे बीएसएफ की 115वीं बटालियन के जवानों को सूचना मिली कि चंडीगढ़ से संबंधित ठेकेदार के कुछ कर्मी गांव में किराये का मकान लेकर जाली करंसी का कारोबार करते हैं।