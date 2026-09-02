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अमृतसर पहुंचे सतीश पूनिया, 2027 के लिए भाजपा की बूथ स्तर पर तैयारी तेज; 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के दिए संकेत

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 05:52 PM (GMT+05:30)

भाजपा पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन अमृतसर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने बूथ स्तर ...और पढ़ें

अमृतसर पहुंच सतीश पुनिया का स्वागत करते हुए भाजपा कार्यकर्ता।

अमृतसर पहुंच सतीश पुनिया का स्वागत करते हुए भाजपा कार्यकर्ता।

HighLights

  1. सतीश पूनिया ने अमृतसर में भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात।

  2. भाजपा 2027 पंजाब चुनाव में सभी 117 सीटों पर लड़ेगी।

  3. संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर दिया जोर।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सतीश पूनिया बुधवार को अपने तीन दिवसीय पंजाब दौरे के अंतिम दिन अमृतसर पहुंचे। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलों के गुलदस्ते भेंट कर पंजाब प्रभारी का अभिनंदन किया।

अमृतसर पहुंचने के बाद डॉ. पूनिया ने स्थानीय नेताओं और संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन की जमीनी स्थिति, बूथ स्तर पर चल रही गतिविधियों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने का आह्वान किया।

डॉ. पूनिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

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पहला संगठनात्मक दौरा, तीन शहरों में बैठकें

पंजाब प्रभारी बनने के बाद डॉ. पूनिया का यह पहला संगठनात्मक दौरा है। अमृतसर पहुंचने से पहले उन्होंने चंडीगढ़ और जालंधर में भाजपा नेताओं तथा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कीं। तीन दिवसीय दौरे के दौरान उनका मुख्य जोर पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने पर रहा।

अमृतसर में स्वागत कार्यक्रम के बाद डॉ. पूनिया ने बाद दोपहर श्री हरमंदिर साहिब, श्री दुर्गियाना तीर्थ और भगवान वाल्मीकि तीर्थ में माथा टेकने का कार्यक्रम रखा। धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर उन्होंने नमन कर आशीर्वाद लिया। उनके कार्यक्रम को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह रहा।

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अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में भाजपा

पंजाब दौरे के दौरान डॉ. पूनिया ने भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी का रुख भी स्पष्ट किया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

ऐसे में उनके अमृतसर दौरे को संगठनात्मक मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी का जोर बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देने और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर है।

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