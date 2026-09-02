अमृतसर पहुंचे सतीश पूनिया, 2027 के लिए भाजपा की बूथ स्तर पर तैयारी तेज; 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के दिए संकेत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सतीश पूनिया बुधवार को अपने तीन दिवसीय पंजाब दौरे के अंतिम दिन अमृतसर पहुंचे। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलों के गुलदस्ते भेंट कर पंजाब प्रभारी का अभिनंदन किया।

अमृतसर पहुंचने के बाद डॉ. पूनिया ने स्थानीय नेताओं और संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन की जमीनी स्थिति, बूथ स्तर पर चल रही गतिविधियों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने का आह्वान किया।

डॉ. पूनिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

अमृतसर में स्वागत कार्यक्रम के बाद डॉ. पूनिया ने बाद दोपहर श्री हरमंदिर साहिब, श्री दुर्गियाना तीर्थ और भगवान वाल्मीकि तीर्थ में माथा टेकने का कार्यक्रम रखा। धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर उन्होंने नमन कर आशीर्वाद लिया। उनके कार्यक्रम को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह रहा।