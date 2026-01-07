सरपंच जर्मल सिंह की हत्या पर परिजनों से मिले राजा वड़िंग, बोले- पंजाब में गैंगस्टरों का बढ़ता खौफ चिंताजनक
अमृतसर में सरपंच जर्मल सिंह की हत्या के बाद पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। अमृतसर के एक मैरिज पैलेस में रविवार को हुए हमले में वल्टोहा गांव के सरपंच जर्मल सिंह की गैंगस्टरों द्वारा हत्या किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरदासपुर से सांसद और पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा मृतक सरपंच के परिवार से दुख साझा करने पहुंचे।
दोनों नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही के कारण गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं और आम लोगों में डर का माहौल है।
वड़िंग ने कहा कि इससे पहले भी अक्टूबर माह में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गुरमेल सिंह तूत की गैंगस्टरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी दफ्तर के बाहर रातभर धरना दिया था। अब जर्मल सिंह की हत्या से एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
आप के सरपचं थे जर्मल सिंह
उन्होंने कहा कि भले ही जर्मल सिंह आम आदमी पार्टी के सरपंच थे, लेकिन सरकार का दायित्व है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह जर्मल सिंह के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस से भी अपील की कि वह राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
पंजाब में बढ़ी फायरिंग की घटनाएं
इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि पंजाब में जिस तरह से गैंगवार और फायरिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, वह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गैंगस्टरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर हालात काबू में लाए जाएं। इस मौके पर पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा, सुखपाल सिंह भुल्लर सहित कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे।
