सरपंच जर्मल सिंह की हत्या पर परिजनों से मिले राजा वड़िंग, बोले- पंजाब में गैंगस्टरों का बढ़ता खौफ चिंताजनक

जागरण संवाददाता, तरनतारन। अमृतसर के एक मैरिज पैलेस में रविवार को हुए हमले में वल्टोहा गांव के सरपंच जर्मल सिंह की गैंगस्टरों द्वारा हत्या किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरदासपुर से सांसद और पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा मृतक सरपंच के परिवार से दुख साझा करने पहुंचे।

दोनों नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही के कारण गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं और आम लोगों में डर का माहौल है।