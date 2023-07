Amritsar: मानहानि केस में अदालत पहुंचे संजय सिंह, सीएम मान की तारीफ तो पीएम मोदी पर साधा निशाना

Amritsar राज्यसभा सदस्य संजय सिंह मानहानि केस में अदालत में पेश हुए जबकि मजीठिया अदालत में नहीं पहुंचे औरअपने वकील के माध्यम से पेशी से राहत के लिए अर्जी लगा दी। संजय सिंह ने कहा कि वह माननीय अदालत का आदर करते है और जब भी उन्हें बुलाया जाता है वह हाजिर हो जाते है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा...

Amritsar: मानहानि केस में अदालत पहुंचे संजय सिंह : जागरण

अमृतसर, जागरण संवाददाता: राज्यसभा सदस्य संजय सिंह वीरवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा किए गए केस के मामले में अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे। हालांकि मजीठिया अदालत में नहीं पहुंचे और उन्होंने अपने वकील के माध्यम से पेशी से राहत के लिए अर्जी लगा दी। संजय सिंह ने कहा कि वह माननीय अदालत का आदर करते है और जब भी उन्हें बुलाया जाता है, वह हाजिर हो जाते है। भारतीय जनता पार्टी के नव-नियुक्त पंजाब प्रधान बने सुनील जाखड़ को उन्होंने शुभकामनाएं दी। अकाली-भाजपा के हो रहे गठजोड़ पर उन्होंने कहा कि इससे पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। पंजाब की नहरों में 40 साल बाद पानी देखा गया। 27 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। आम आदमी क्लीनिक बनाए गए, जिसमें लोगों का ईलाज हो रहा है। 80 से 90 प्रतिशत लोगों के घरों का बिजली बिल जीरों आ रहा है। यहीं कारण है कि जालंधर के उप चुनाव आप ने जीता है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान की सराहना करते हुए कहा उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को पंजाब की जनता ने दस साल तक भोगा है। तब वह प्रभारी थे और उस समय हालत पंजाब की ख़राब थी। हालत यह थी कि हत्या, लूट, डकैती, ड्रग्स के धंधे पूरी तरह से फैले हुए थे। अगर फिर से वहीं गठबंधन करने जा रहे है तो पंजाब की जनता उन्हें सबक सीखा देगी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की और कहा कि पंजाब में ला एंड आर्डर की स्थिति कंट्रोल है। पंजाब पुलिस इसके लिए बढ़िया काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते ये कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका हाल घड़ी डिटर्जेंट वाशिंग पाउंडर वाला हाल है, जिसमें कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। उनका हाल यह हो चुका है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे है, उन्हें भाजपा में शामिल करके उनके सारे पाप धो रहे है। यहीं हाल महाराष्ट्र में भी हुआ। भोपाल में उन्होंने कहा था कि वह एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे। आज वह महाराष्ट्रा के भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ला रहे है और उन्हें मंत्री बना रहे है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN