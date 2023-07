Rupnagar News: चमकौर साहिब में दर्दनाक हादसा, नशेड़ी पति ने की पत्नी की हत्या; पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट

Rupnagar Crime News चमकौर साहिब के गांव बरसालपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या करने वाला आरोपित नशे का आदी है। रीना रानी की आयु 25 साल थी और उसके तीन बच्चे हैं।

नशेड़ी पति ने की पत्नी की हत्या

चमकौर साहिब/ रूपनगर, जागरण संवाददाता। Rupnagar Crime News: चमकौर साहिब के गांव बरसालपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, बरसालपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी की हत्या करने वाला आरोपित नशे का आदी है। आरोपित शरणजीत सिंह उर्फ काकू पुत्र राममूर्ति ने अपनी पत्नी रीना रानी के साथ बुरी तरह मारपीट की। बच्चों के सिर से उठा मां का साया रीना रानी की आयु 25 साल थी और उसके तीन बच्चे हैं। जिनके सिर से मां का साया उठ गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

