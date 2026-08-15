स्वतंत्रता दिवस की शाम में अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी, देश-विदेश से पहुंचे लोग; पदोन्नत हुए जवानों का सम्मान
बीएसएफ ने अटारी-वाघा सीमा पर स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डीआईजी एसएस चंदेल ने जवानों के योगदान की सराहना की।
HighLights
बीएसएफ ने अटारी-वाघा सीमा पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया।
डीआईजी एसएस चंदेल ने जवानों के शौर्य और समर्पण की सराहना की।
दो जवानों को पदोन्नत कर सम्मानित किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी-वाघा बार्डर पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीएसएफ के डीआईजी एसएस चंदेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीमा पर तैनात जवानों और अधिकारियों में इस दौरान खासा उत्साह देखने को मिला।
एसएस चंदेल ने जवानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीएसएफ के जवान दिन-रात देश की सीमाओं की सुरक्षा में पूरी निष्ठा के साथ डटे हुए हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ के लिए गर्व की बात है और जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि सीमा पर बीएसएफ ने दुश्मन की गतिविधियों का मजबूती से मुकाबला किया है। जवानों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के साथ ड्रोन गतिविधियों पर भी प्रभावी कार्रवाई की है। इसके अलावा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने में भी बीएसएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
समारोह के दौरान सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुए दो बीएसएफ जवानों को सम्मानित किया गया। DIG ने कहा कि पदोन्नति जवानों की मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का सम्मान है। उन्होंने जवानों को भविष्य में भी इसी तरह देश सेवा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एसएस चंदेल ने जवानों को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया और उन्हें बधाई दी। इस दौरान सीमा परिसर भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं, जिन्होंने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।
डीआईजी ने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। अटारी बार्डर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद शाम करीब साढ़े छह बजे रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की गई, जिसे देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।