राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, लंगर हॉल में बर्तन धोकर की सेवा; देखें तस्वीरें

पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और उनकी मंगेतर परिणीति चोपड़ा शनिवार को अमृतसर स्थिति स्वर्ण मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में बैठकर रागी जत्थों द्वारा किए गए ईलाही बाणी के कीर्तन का आनंद भी उठाया। राघव चड्ढा ने ट्विटर पर इससे जुड़ा एक पोस्ट भी किया।

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, लंगर हॉल में दोनों ने धोए बर्तन; देखें तस्वीरें

अमृतसर, जागरण संवाददाता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा एवं उनकी मंगेतर बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने शनिवार की सुबह चार बजे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। करीब डेढ घंटा श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में रहे चड्डा व परिणीति श्री हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा करने के बाद श्री गुरु रामदास लंगर हॉल में पहुंचे। जहां उन्होंने करीब 20 मिनट संगत के झूठे बर्तन धोने की सेवा भी की। राघव चड्ढा ने किया पोस्ट उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में बैठकर रागी जत्थों द्वारा किए गए ईलाही बाणी के कीर्तन का आनंद भी उठाया। राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर इससे जुड़ा एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, "पवित्र भजनों और शांति के बीच मैंने अपनी आंखें बंद की, मत्था टेका और प्रार्थना की। परिणीति चोपड़ा का मेरे साथ होना और भी खास था। आज अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी में आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया।"

