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Punjab Band Live: बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर आज पंजाब बंद, स्कूल-कॉलेज और बाजार प्रभावित; सड़कों पर छाया सन्नाटा

कौमी इंसाफ मोर्चा ने बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर आज 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित रहेंगे। 

By Digital Desk Fri, 21 Aug 2026 08:17 AM (IST)
पंजाब में बाजार बंद, बसों के चक्के जाम और निजी स्कूलों के गेटों पर लगे ताले।

पंजाब में बाजार बंद, बसों के चक्के जाम और निजी स्कूलों के गेटों पर लगे ताले।

जागरण संवाददाता, पंजाब टीम। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। जिसे लेकर सुबह सात बजे से ही इसका प्रभाव देखने को मिल गया है। बंद आज सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक प्रस्तावित है। इसका असर बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निजी स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक परिवहन पर पड़ता दिख रहा है।

इस स्थिति में घर से निकलने से पहले लोग अपने क्षेत्र की स्थिति और यातायात व्यवस्था की जानकारी जरूर ले लें। बंद के दौरान अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एंबुलेंस और अन्य आवश्यक आपात सेवाओं को छूट दी गई है। हालांकि बसों और सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। सड़क पर प्रदर्शन या धरना होने की स्थिति में यातायात को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। 

patiala police action

किसी भी स्थिति से निटपने के लिए पटियाला में तैनात पुलिस बल।

क्यों बुलाया गया है पंजाब बंद

कौमी इंसाफ मोर्चा लंबे समय से जेलों में बंद बंदी सिंहों की रिहाई की मांग कर रहा है। इसके अलावा जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने और 15 अगस्त को चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी उठाई जा रही है। 15 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव हुआ था, जिसके बाद 21 अगस्त के बंद का आह्वान किया गया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित कुछ अन्य संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। वहीं पंजाब गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष कीमती भगत ने बंद का विरोध किया है। उनका कहना है कि वह जगतार सिंह हवारा की पैरोल के विरोध में नहीं हैं, लेकिन बंद से श्रद्धालुओं और आम लोगों को परेशानी हो सकती है।           

21 Aug 20268:26:09 AM

आज घर से निकलने वालों के लिए जरूरी सलाह


  • सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक गैरजरूरी यात्रा से बचें।
  • बठिंडा के सात प्रस्तावित धरना स्थलों वाले मार्गों पर जाने से पहले स्थिति जांचें।
  • लंबी दूरी की यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग चुनें।
  • बस से यात्रा करने वाले संचालन की स्थिति पहले पता कर लें।
  • मरीज, बुजुर्ग और जरूरी काम से निकलने वाले लोग अतिरिक्त समय लेकर चलें।
  • किसी मार्ग पर धरना या जाम मिले तो पुलिस के निर्देश के अनुसार दूसरा रास्ता अपनाएं।
21 Aug 20268:25:20 AM

क्या-क्या खुला रहेगा

बंद के दौरान अस्पताल, एंबुलेंस, दवा की दुकानें और अन्य जरूरी आपात सेवाओं को छूट दी गई है। मरीजों, बुजुर्गों और जरूरी काम से जाने वाले लोगों को भी राहत दी जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को रास्ता देने की व्यवस्था रहेगी। राज्य में बंद के दौरान आपात सेवाएं जारी रहने की जानकारी भी सामने आई है।

21 Aug 20268:24:13 AM

सरकारी स्कूल खुले

fazilka school

पंजाब के निजी स्कूल तो बंद किए गए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों का पहुंचना जारी है। हालांकि, उनकी गिनती काफी कम देखने को मिल रही है। 

21 Aug 20268:10:32 AM

बंद का असर सड़क परिवहर पर भी

hoshiarpur buses

पंजाब के होशियारपुर सहित अधिकतर बस स्टैंडों पर बसें खड़ी हैं। बस ऑपरेटरों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 