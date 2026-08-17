Punjab Weather 18th August: पंजाब में कल बरसेंगे बादल! अलर्ट जारी, सुस्त मानसून ने बढ़ाई चिंता
पंजाब में मानसून सुस्त हो रहा है। पूरे सीजन में 37 फीसदी सामान्य से कम बारिश हुई है। कल चार जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत सुस्त रहीं हें। 1 जून से अब तक पूरे सीजन में राज्य में 37 फीसदी कम बारिश रिपोर्ट हुई है। सामान्यता इन दिनों में राज्य में 310.5 एमएम बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 197.1 एमएम ही बारिश हुई है। जिसके चलते इस सीजन पंजाब को रेड जोन में रखा गया है।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य में औसत अधिकतम तापमान में करीब 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, हालांकि तापमान सामान्य के आसपास रहा। सोमवार को सबसे अधिक 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फिरोजपुर में दर्ज किया गया।
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होशियारपुर में मामूली बारिश रिपोर्ट
सोमवार को लुधियाना और फरीदकोट में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा। अमृतसर में 33.9, पटियाला में 34.9, चंडीगढ़ में 34.6, बठिंडा में 34.5, गुरदासपुर में 33.5, जालंधर में 32.8, होशियारपुर में 33 और मोहाली में 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम अधिकतम तापमान 32 डिग्री संगरूर में रहा। राज्य में अधिकांश स्थानों पर बारिश नहीं हुई, जबकि होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
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सीमित जिलों में बारिश की चेतावनी
मंगलवार यानी 18 अगस्त को मौसम विभाग ने पंजाब में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग के आधिकारिक पूर्वानुमान में 18 अगस्त को पंजाब के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।