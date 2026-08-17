Punjab Weather 18th August: पंजाब में कल बरसेंगे बादल! अलर्ट जारी, सुस्त मानसून ने बढ़ाई चिंता

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत सुस्त रहीं हें। 1 जून से अब तक पूरे सीजन में राज्य में 37 फीसदी कम बारिश रिपोर्ट हुई है। सामान्यता इन दिनों में राज्य में 310.5 एमएम बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 197.1 एमएम ही बारिश हुई है। जिसके चलते इस सीजन पंजाब को रेड जोन में रखा गया है।