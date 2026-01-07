Language
    हथियारों की नुमाइश वाली पोस्ट पर पंजाबी सिंगर रमी रंधावा के खिलाफ अजनाला थाने में FIR दर्ज

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:34 PM (IST)

    पंजाबी गायक रमी रंधावा के खिलाफ अमृतसर के अजनाला थाने में सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने 13 दिसंबर को ...और पढ़ें

    पंजाबी सिंगर रमी रंधावा।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाबी सिंगर रमी रंधावा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने अमृतसर रूरल के अंतर्गत आते अजनाला थाना में FIR दर्ज कर ली है। उन पर यह मामला सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करने के आरोप में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 13 दिसंबर को वायरल हुई उस पोस्ट के बाद की गई है, जिसमें रंधावा ने हथियारों से जुड़ी वीडियो शेयर की थी।

    जानकारी के अनुसार, रमी रंधावा, जो मूल रूप से अमृतसर के अजनाला इलाके के रहने वाले हैं, ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो में हथियार दिखाते हुए उन्होंने पंजाबी में लिखा था, "मेरे सौंदा ए नाल सिरहाने दे, इक इतिहास ते दूजा काल कुड़े।" 

    यानीकि , मेरे तकिए के पास एक इतिहास और एक मौत सोती है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा— “सरदारियां सिर देकर मिलती हैं, सरदार कहलाना आसान नहीं है।”

    सिंगर की तरफ से सांझा की गई पोस्ट। 

    पुलिस ने लिया स्वत: संज्ञान 

    पुलिस ने इस पोस्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और पाया कि वीडियो में हथियारों की खुलेआम नुमाइश की गई थी, जो कानूनन अपराध है। इसके बाद ASI कवलजीत सिंह की शिकायत पर रंधावा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने IPC और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

    अब तक रमी रंधावा की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

    हथिया वैध या अवैध, जांच जारी

    पंजाब पुलिस ने कहा कि राज्य में हथियारों को बढ़ावा देने या उनके प्रदर्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के महीनों में हथियारों की नुमाइश से जुड़े कई मामलों में पुलिस लगातार सख्त एक्शन ले रही है। इस मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस वीडियो में दिखाए गए हथियारों की वैधता सहित कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

