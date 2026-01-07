हथियारों की नुमाइश वाली पोस्ट पर पंजाबी सिंगर रमी रंधावा के खिलाफ अजनाला थाने में FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाबी सिंगर रमी रंधावा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने अमृतसर रूरल के अंतर्गत आते अजनाला थाना में FIR दर्ज कर ली है। उन पर यह मामला सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करने के आरोप में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 13 दिसंबर को वायरल हुई उस पोस्ट के बाद की गई है, जिसमें रंधावा ने हथियारों से जुड़ी वीडियो शेयर की थी।

जानकारी के अनुसार, रमी रंधावा, जो मूल रूप से अमृतसर के अजनाला इलाके के रहने वाले हैं, ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो में हथियार दिखाते हुए उन्होंने पंजाबी में लिखा था, "मेरे सौंदा ए नाल सिरहाने दे, इक इतिहास ते दूजा काल कुड़े।"