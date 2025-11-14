पाकिस्तान गई पंजाब की महिला लापता, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान में सिख जत्थे के साथ गई कपूरथला जिले की एक महिला पाकिस्तान में लापता हो गई है। धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद जहां पूरा जत्था वापस भारत लौट आया, वहीं उक्त महिला अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है।

बताया जा रहा है कि सरबजीत नमक इस महिला ने पाकिस्तान जाने से पूर्व इमिग्रेशन कार्यालय में जानकारी अधूरी दी थी, जिसकी जांच अब सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जत्था लौटने के बाद जब महिला के घर न पहुंचने की जानकारी मिली तो परिवार ने इसकी शिकायत संबंधित विभागों को दी।