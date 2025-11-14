Language
    पाकिस्तान गई पंजाब की महिला लापता, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:32 PM (IST)

    पाकिस्तान में सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ गई कपूरथला जिले की एक महिला लापता हो गई है। जत्था वापस लौट आया है, पर महिला अभी तक घर नहीं पहुंची है। महिला ने पाकिस्तान जाने से पहले इमिग्रेशन कार्यालय में अधूरी जानकारी दी थी, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियां महिला की तलाश में जुटी हैं और दोनों देशों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान में सिख जत्थे के साथ गई कपूरथला जिले की एक महिला पाकिस्तान में लापता हो गई है। धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद जहां पूरा जत्था वापस भारत लौट आया, वहीं उक्त महिला अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है।

    बताया जा रहा है कि सरबजीत नमक इस महिला ने पाकिस्तान जाने से पूर्व इमिग्रेशन कार्यालय में जानकारी अधूरी दी थी, जिसकी जांच अब सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जत्था लौटने के बाद जब महिला के घर न पहुंचने की जानकारी मिली तो परिवार ने इसकी शिकायत संबंधित विभागों को दी।

    इमिग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि महिला कहां रुकी हुई है, किन परिस्थितियों में वह जत्थे से अलग हुई और क्या उसने पाकिस्तान में रुकने का कोई व्यक्तिगत निर्णय लिया है। इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस, केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां तथा एसजीपीसी भी लगातार संपर्क में हैं। उसके मोबाइल पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों देशों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। जांच पूरी होने तक अधिकारी किसी भी संभावना को नकार नहीं रहे।