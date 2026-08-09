Punjab Weather: आज होशियारपुर, नवांशहर व रोपड़ में अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट; बूंदाबांदी से गिरा पारा
पंजाब में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ रही है, शनिवार को हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई। रविवार को होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में भारी बारिश का य ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है।
रविवार को तीन जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट।
अगले तीन दिनों तक प्रदेश में कोई चेतावनी नहीं।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। शनिवार को प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जिससे औसत अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इसके बावजूद तापमान सामान्य से करीब 3.4 डिग्री नीचे रहा।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को केवल होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद सोमवार से बुधवार तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहां हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग इन दिनों में पहले ही सामान्य से कम बारिश का अनुमान जारी कर चुका है।
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रविवार को तीन जिलों में यलो अलर्ट
मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रविवार, 9 अगस्त को होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में भारी बारिश की संभावना है। इन तीनों जिलों को यलो चेतावनी श्रेणी में रखा गया है। बाकी पंजाब में किसी तरह की चेतावनी नहीं है। इसका मतलब है कि अन्य जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश को लेकर विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।
इसके बाद सोमवार, 10 अगस्त को प्रदेश के किसी भी जिले में चेतावनी नहीं है। मंगलवार, 11 अगस्त को भी पूरे पंजाब का नक्शा सामान्य श्रेणी में है। बुधवार, 12 अगस्त को भी किसी जिले के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में अगले तीन दिनों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है।
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शनिवार को 34 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान
शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया। मोहाली में 33.9 डिग्री, पटियाला में 33.2 डिग्री, चंडीगढ़ में 33.4 डिग्री और पठानकोट में 31.5 डिग्री तापमान रहा।
अमृतसर में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना में 29 डिग्री, फरीदकोट में 29 डिग्री, गुरदासपुर में 30 डिग्री, फतेहगढ़ साहिब में 31.2 डिग्री और फिरोजपुर में 29 डिग्री तापमान रहा। होशियारपुर और संगरूर में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवांशहर के बलोवाल सौंखड़ी केंद्र पर 30.1 डिग्री तथा रूपनगर में 31.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
अन्य मौसम केंद्रों के अनुसार बठिंडा हवाई अड्डे पर 30.6 डिग्री, लुधियाना के कृषि केंद्र पर 29.6 डिग्री, गुरदासपुर के कृषि केंद्र पर 28.9 डिग्री, फरीदकोट के कृषि केंद्र पर 30.3 डिग्री और पठानकोट के कृषि केंद्र पर 32.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। थीन बांध क्षेत्र में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री रहा।
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लुधियाना में 6 मिमी बारिश
शनिवार को सबसे अधिक बारिश लुधियाना में छह मिलीमीटर दर्ज की गई। संगरूर में चार मिलीमीटर बारिश हुई। पटियाला और फरीदकोट के मौसम केंद्रों पर तीन-तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लुधियाना के कृषि केंद्र में दो मिलीमीटर बारिश हुई।
अमृतसर में 0.8 मिलीमीटर, पठानकोट में एक मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में एक मिलीमीटर और फिरोजपुर में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर तथा पठानकोट के कृषि केंद्र और थीन बांध क्षेत्र में भी 0.5-0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। नवांशहर, गुरदासपुर, बठिंडा, मोहाली और रूपनगर के संबंधित केंद्रों पर बारिश दर्ज नहीं हुई। चंडीगढ़ में भी मुख्य केंद्र पर बारिश शून्य रही, जबकि हवाई अड्डा केंद्र पर नाममात्र बूंदाबांदी दर्ज की गई।
आगे उमस कर सकती है परेशान
मौसम विभाग के पूर्वानुमान से संकेत है कि पंजाब में बारिश का दौर अब कमजोर पड़ रहा है। रविवार को तीन जिलों में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन इसके बाद लगातार तीन दिन किसी भी जिले में चेतावनी नहीं है। बारिश कम होने के साथ दिन के तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।
ऐसे में उमस लोगों को दोबारा परेशान कर सकती है। हालांकि बादलों की आवाजाही और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश से कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिलती रह सकती है।
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