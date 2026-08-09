Punjab Weather: आज होशियारपुर, नवांशहर व रोपड़ में अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट; बूंदाबांदी से गिरा पारा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। शनिवार को प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जिससे औसत अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इसके बावजूद तापमान सामान्य से करीब 3.4 डिग्री नीचे रहा।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को केवल होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद सोमवार से बुधवार तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहां हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग इन दिनों में पहले ही सामान्य से कम बारिश का अनुमान जारी कर चुका है।

इसके बाद सोमवार, 10 अगस्त को प्रदेश के किसी भी जिले में चेतावनी नहीं है। मंगलवार, 11 अगस्त को भी पूरे पंजाब का नक्शा सामान्य श्रेणी में है। बुधवार, 12 अगस्त को भी किसी जिले के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में अगले तीन दिनों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है।

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शनिवार को 34 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया। मोहाली में 33.9 डिग्री, पटियाला में 33.2 डिग्री, चंडीगढ़ में 33.4 डिग्री और पठानकोट में 31.5 डिग्री तापमान रहा।

अमृतसर में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना में 29 डिग्री, फरीदकोट में 29 डिग्री, गुरदासपुर में 30 डिग्री, फतेहगढ़ साहिब में 31.2 डिग्री और फिरोजपुर में 29 डिग्री तापमान रहा। होशियारपुर और संगरूर में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवांशहर के बलोवाल सौंखड़ी केंद्र पर 30.1 डिग्री तथा रूपनगर में 31.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

अन्य मौसम केंद्रों के अनुसार बठिंडा हवाई अड्डे पर 30.6 डिग्री, लुधियाना के कृषि केंद्र पर 29.6 डिग्री, गुरदासपुर के कृषि केंद्र पर 28.9 डिग्री, फरीदकोट के कृषि केंद्र पर 30.3 डिग्री और पठानकोट के कृषि केंद्र पर 32.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। थीन बांध क्षेत्र में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री रहा।

अमृतसर में 0.8 मिलीमीटर, पठानकोट में एक मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में एक मिलीमीटर और फिरोजपुर में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर तथा पठानकोट के कृषि केंद्र और थीन बांध क्षेत्र में भी 0.5-0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। नवांशहर, गुरदासपुर, बठिंडा, मोहाली और रूपनगर के संबंधित केंद्रों पर बारिश दर्ज नहीं हुई। चंडीगढ़ में भी मुख्य केंद्र पर बारिश शून्य रही, जबकि हवाई अड्डा केंद्र पर नाममात्र बूंदाबांदी दर्ज की गई।