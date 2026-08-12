पंजाब में कल बारिश का अलर्ट नहीं, कुछ जगहों पर हो सकती है बूंदाबांदी; तापमान चढ़ने से बढ़ी गर्मी और उमस

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वीरवार को मानसून का असर कमजोर रहने के बावजूद कई जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, उत्तरी और कुछ मध्य तथा दक्षिणी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, मुक्तसर, फाजिल्का और मानसा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, बरनाला, संगरूर और पटियाला में छिटपुट बारिश के आसार हैं।

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