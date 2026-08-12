पंजाब में कल बारिश का अलर्ट नहीं, कुछ जगहों पर हो सकती है बूंदाबांदी; तापमान चढ़ने से बढ़ी गर्मी और उमस
पंजाब में वीरवार को कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि कुछ जिलों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान में औसतन 4.6 डिग्री की बढ़ोतरी हु ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।
राज्य के औसत तापमान में 4.6 डिग्री की वृद्धि हुई।
आने वाले दिनों में उमस बढ़ने के स्पष्ट आसार हैं।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वीरवार को मानसून का असर कमजोर रहने के बावजूद कई जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, उत्तरी और कुछ मध्य तथा दक्षिणी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, मुक्तसर, फाजिल्का और मानसा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, बरनाला, संगरूर और पटियाला में छिटपुट बारिश के आसार हैं।
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तापमान में 4.6 डिग्री की बढ़ोतरी
मंगलवार के मुकाबले बुधवार को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि यह सामान्य के आसपास रहा। प्रदेश में सबसे अधिक 37.4 डिग्री सेल्सियस तापमान भाखड़ा बांध क्षेत्र में दर्ज किया गया।
पटियाला में 36.6, नवांशहर में 35.5, लुधियाना और बठिंडा में 35, फतेहगढ़ साहिब में 34.9, होशियारपुर में 34.8, फरीदकोट में 34, अमृतसर और जालंधर में 34.2 डिग्री तापमान रहा। संगरूर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री दर्ज किया गया।
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कुछ स्थानों पर हुई हल्की बारिश
पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब में बारिश बहुत कम रही। थेन बांध क्षेत्र में 0.5 मिलीमीटर और रोपड़ में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बाकी अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज नहीं हुई।
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मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में तापमान बढ़ने के साथ उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। बुधवार को बारिश होने वाले क्षेत्रों में कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।