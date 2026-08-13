Punjab Weather: आज बारिश के आसार बेहद कम, 14 अगस्त से फिर बदलेगा मौसम; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम फिर बदलने वाला है। दो दिनों की ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ओर से जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार 14 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि आज, वीरवार बारिश के आसार कम हैं।

वहीं 14 और 15 अगस्त को उत्तरी तथा पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 16 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। बुधवार राज्य के तापमान में 4.6 डिग्री की बढ़ौतरी देखने को मिली। इसके साथ ही लोग उमस से भी परेशान होते रहे।

14 अगस्त: बारिश की गतिविधि बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मानचित्र के अनुसार पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश की संभावना दिखाई गई है। इन क्षेत्रों के आसपास के जिलों में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी।

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