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    Punjab Weather: आज बारिश के आसार बेहद कम, 14 अगस्त से फिर बदलेगा मौसम; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:00 AM (IST)

    पंजाब में 13 अगस्त को सीमित बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन, 14 और 15 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश के आसार हैं। ...और पढ़ें

    ये AI जनरेटेड इमेज है।

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    HighLights

    1. 14 अगस्त से पंजाब में मानसून फिर होगा सक्रिय।

    2. उत्तरी और पूर्वी पंजाब में भारी बारिश की संभावना।

    3. बुधवार को तापमान बढ़ा, उमस से लोग परेशान।

    डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम फिर बदलने वाला है। दो दिनों की ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ओर से जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार 14 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि आज, वीरवार बारिश के आसार कम हैं।

    वहीं 14 और 15 अगस्त को उत्तरी तथा पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 16 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। बुधवार राज्य के तापमान में 4.6 डिग्री की बढ़ौतरी देखने को मिली। इसके साथ ही लोग उमस से भी परेशान होते रहे। 

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    आज कोई अलर्ट नहीं हुआ जारी

    13 अगस्त: पंजाब में आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान तापमान बढ़ सकता है और उसम लोगों को परेशान कर सकती है।

    14 अगस्त:  बारिश की गतिविधि बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मानचित्र के अनुसार पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश की संभावना दिखाई गई है। इन क्षेत्रों के आसपास के जिलों में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी।

    खबरें और भी

    15 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। दक्षिणी पंजाब में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है।

    16 अगस्त: प्रदेश के कई जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश का मुख्य असर उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में रहने की संभावना है। 

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    तापमान पहुंचा 38 डिग्री के करीब

    पंजाब में बुधवार को अधिकतम तापमान में औसतन 4.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक 37.4 डिग्री तापमान भाखड़ा डैम क्षेत्र में दर्ज हुआ। इसके बाद पटियाला में 36.6, चंडीगढ़ में 36.4, पठानकोट में 35.8, नवांशहर में 35.5, लुधियाना में 35 और बठिंडा में 35 डिग्री तापमान रहा।

    गुरदासपुर में 34.5, अमृतसर में 34.2, जालंधर में 34.2, होशियारपुर में 34.8, फरीदकोट में 34, फिरोजपुर में 34.3, फाजिल्का में 34.6, फतेहगढ़ साहिब में 34.9, मोहाली में 35 और संगरूर में 33.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

    विभाग ने बताया कि औसत अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। पिछले 24 घंटे में चंडीगढ़ में तापमान सात डिग्री तक बढ़ा। इस दौरान थेन बांध में 0.5 मिलीमीटर और रोपड़ में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

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