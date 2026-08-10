पंजाब में कल यलो अलर्ट जारी, पठानकोट, होशियारपुर व रूपनगर में झमाझम बरसेंगे बादल; तापमान में गिरावट दर्ज

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां फिलहाल सीमित बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार, 11 अगस्त को प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों को चेतावनी वाले क्षेत्र में रखा गया है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को इन तीन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। मानसून की कमजोर गतिविधि के कारण फिलहाल प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश का दौर देखने को नहीं मिल रहा।

पठानकोट में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री, होशियारपुर में 32, मोगा में 30.7, नवांशहर में 30.7, पटियाला में 30, संगरूर में 33.6 और फतेहगढ़ साहिब में 29.3 डिग्री दर्ज किया गया। रूपनगर के अलग-अलग केंद्रों पर 30.6 से 32.4 डिग्री तापमान रहा। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा।