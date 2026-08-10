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    पंजाब में कल यलो अलर्ट जारी, पठानकोट, होशियारपुर व रूपनगर में झमाझम बरसेंगे बादल; तापमान में गिरावट दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 07:22 PM (IST)

    पंजाब में मंगलवार को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश का अलर्ट है। सोमवार को गुरदासपुर सबसे गर्म रहा, जबकि अमृतसर में सबसे ज्यादा 5.3 मिली ...और पढ़ें

    ये AI जनरेटेड इमेज है।

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    डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां फिलहाल सीमित बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार, 11 अगस्त को प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों को चेतावनी वाले क्षेत्र में रखा गया है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को इन तीन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। मानसून की कमजोर गतिविधि के कारण फिलहाल प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश का दौर देखने को नहीं मिल रहा।

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    सोमवार को गुरदासपुर सबसे गर्म

    सोमवार को पंजाब में सबसे अधिक तापमान गुरदासपुर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरीदकोट में 35, बठिंडा में 35.2, फिरोजपुर में 34.4, कपूरथला में 34.2, अमृतसर में 33.8 और लुधियाना में 33.6 डिग्री तापमान रहा।

    पठानकोट में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री, होशियारपुर में 32, मोगा में 30.7, नवांशहर में 30.7, पटियाला में 30, संगरूर में 33.6 और फतेहगढ़ साहिब में 29.3 डिग्री दर्ज किया गया। रूपनगर के अलग-अलग केंद्रों पर 30.6 से 32.4 डिग्री तापमान रहा। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

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    अमृतसर में 5.3 एमएम बरसे बादल

    सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक अमृतसर में 5.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। थीन बांध और रूपनगर के एक केंद्र पर 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कई अन्य स्थानों पर बारिश दर्ज नहीं हुई।

    सोमवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद मौसम लगभग सामान्य बना रहा। 

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