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    Punjab Weather: सुस्त पड़ा मानसून, अगले पांच दिन भारी बारिश के आसार नहीं; उमस और गर्मी फिर बढ़ाएगी परेशानी

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 07:00 AM (GMT+05:30)

    पंजाब में मानसून फिलहाल सुस्त पड़ गया है। अगले पांच दिन किसी तरह का मौसम अलर्ट नहीं है। अधिकांश जिलों में केवल हल्की या छिटपुट बारिश की संभावना है। ...और पढ़ें

    ये AI जनरेटेड इमेज है।

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    HighLights

    1. पंजाब में मानसून की रफ्तार हुई धीमी।

    2. अगले पांच दिन भारी बारिश के आसार नहीं।

    3. जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं, वहां बढ़ेगी उमस।

    डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र की ओर से जारी ताजा कृषि-मौसम बुलेटिन के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य में किसी भी प्रकार का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान अधिकांश जिलों में केवल हल्की या छिटपुट बारिश की संभावना है।

    ऐसे में जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी, वहां लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त को अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, बरनाला, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब सहित कई जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

    वहीं गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, बठिंडा, मानसा और मोहाली जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है। किसी भी जिले के लिए भारी बारिश या चेतावनी जारी नहीं की गई है।

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    पूरा सप्ताह सामान्य से कम बारिश

    मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 13 अगस्त के बीच पूरे पंजाब में सामान्य से सामान्य से कम वर्षा रहने की संभावना है। हालांकि राज्य के पूर्वी हिस्सों में सामान्य से कुछ अधिक बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस अवधि के दौरान सामान्य के आसपास बने रहने का अनुमान है।

    विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य में केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। व्यापक या तेज वर्षा के आसार फिलहाल नहीं हैं। इसी कारण 11 अगस्त के लिए किसी प्रकार का यलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

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    मौसम को देखकर उर्वरकों के प्रयोग की सलाह

    कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि अगले चार से पांच दिनों तक फसलों में सिंचाई फिलहाल टालें और खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी की उचित व्यवस्था रखें। मौसम साफ होने पर ही उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। धान, गन्ना और कपास की फसलों की नियमित निगरानी करने तथा कीट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया है।

    मौसम विभाग का मानना है कि फिलहाल मानसून कमजोर रहने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में जहां बारिश नहीं होगी, वहां दिन के समय उमस बढ़ सकती है और लोगों को गर्मी का अधिक एहसास हो सकता है। फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत भी नहीं हैं।

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