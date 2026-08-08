Punjab Weather: सुस्त पड़ा मानसून, अगले पांच दिन भारी बारिश के आसार नहीं; उमस और गर्मी फिर बढ़ाएगी परेशानी

मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 13 अगस्त के बीच पूरे पंजाब में सामान्य से सामान्य से कम वर्षा रहने की संभावना है। हालांकि राज्य के पूर्वी हिस्सों में सामान्य से कुछ अधिक बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस अवधि के दौरान सामान्य के आसपास बने रहने का अनुमान है।

विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य में केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। व्यापक या तेज वर्षा के आसार फिलहाल नहीं हैं। इसी कारण 11 अगस्त के लिए किसी प्रकार का यलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

खबरें और भी





