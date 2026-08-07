पंजाब में मानसून की धीमी रफ्तार, शनिवार कोई अलर्ट नहीं; दिनभर उमस बढ़ाएगी मुश्किलें!

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। सीमावर्ती और उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य और दक्षिणी जिलों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। किसी भी जिले में भारी बारिश या खराब मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है।
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सामान्य से कम रहा तापमान
शुक्रवार को भी पंजाब में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहा। राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बठिंडा में 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
फाजिल्का में 35.3 डिग्री, बठिंडा 34.9 डिग्री, पठानकोट 33.9 डिग्री, फिरोजपुर और अमृतसर 32.6 डिग्री, जालंधर 32.3 डिग्री, पटियाला 31.8 डिग्री, लुधियाना 30.4 डिग्री तथा संगरूर 29.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
छुटपुट बारिश की गई दर्ज
बारिश की बात करें तो शुक्रवार को सबसे अधिक वर्षा फाजिल्का में 2.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा होशियारपुर और रूपनगर में 1.0-1.0 मिलीमीटर, पटियाला में 0.7 मिलीमीटर, मोहाली में 0.2 मिलीमीटर तथा चंडीगढ़ शहर में 0.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, संगरूर, तरनतारन और कई अन्य जिलों में बारिश नहीं हुई।
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सामान्य से कम बारिश के आसार
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक पंजाब में मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। ऐसे में भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बारिश और बादल छाए रहने से मौसम में बदलाव बना रहेगा। किसानों को भी खेतों में जलभराव से बचाव और मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है।