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    पंजाब में मानसून की धीमी रफ्तार, शनिवार कोई अलर्ट नहीं; दिनभर उमस बढ़ाएगी मुश्किलें!

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 07:02 PM (IST)

    पंजाब में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। शनिवार के लिए कोई मौसम अलर्ट नहीं है। कुछ जिलों में हल्की बारिश संभव है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में उमस बनी ...और पढ़ें

    ये AI जनरेटेड इमेज है।

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    HighLights

    1. पंजाब में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है।

    2. शनिवार को राज्य में कोई मौसम अलर्ट जारी नहीं।

    3. दिनभर उमस लोगों को परेशान कर सकती है, हल्की बारिश संभव।

    डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए पूरे राज्य में किसी भी प्रकार का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में केवल छिटपुट वर्षा होने के आसार हैं। ऐसे में दिन के समय उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

    मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। सीमावर्ती और उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य और दक्षिणी जिलों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। किसी भी जिले में भारी बारिश या खराब मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

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    सामान्य से कम रहा तापमान

    शुक्रवार को भी पंजाब में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहा। राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बठिंडा में 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    फाजिल्का में 35.3 डिग्री, बठिंडा 34.9 डिग्री, पठानकोट 33.9 डिग्री, फिरोजपुर और अमृतसर 32.6 डिग्री, जालंधर 32.3 डिग्री, पटियाला 31.8 डिग्री, लुधियाना 30.4 डिग्री तथा संगरूर 29.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

    छुटपुट बारिश की गई दर्ज

    बारिश की बात करें तो शुक्रवार को सबसे अधिक वर्षा फाजिल्का में 2.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा होशियारपुर और रूपनगर में 1.0-1.0 मिलीमीटर, पटियाला में 0.7 मिलीमीटर, मोहाली में 0.2 मिलीमीटर तथा चंडीगढ़ शहर में 0.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, संगरूर, तरनतारन और कई अन्य जिलों में बारिश नहीं हुई।

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    सामान्य से कम बारिश के आसार

    मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक पंजाब में मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। ऐसे में भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बारिश और बादल छाए रहने से मौसम में बदलाव बना रहेगा। किसानों को भी खेतों में जलभराव से बचाव और मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है।

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