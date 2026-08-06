पंजाब में शुक्रवार को सामान्य रहेगा मौसम, हिमाचल से सटे जिलों में हल्की बारिश के आसार; मानसून होने लगा सुस्त

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में शुक्रवार को मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए बारिश या खराब मौसम का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश से सटे जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।

अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने से लोगों को भारी बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों में कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं।

वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, मोगा और फरीदकोट सहित बाकी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी भी जिले के लिए येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

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