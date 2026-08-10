Punjab Weather: सोमवार तीन जिलों में बारिश का अलर्ट, दो दिन सुस्त मानसून के बाद वीरवार फिर बरसेंगे बादल!

डिजिलट डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इसके बाद मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि वीरवार से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। रविवार को तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले औसतन 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई।

11 अगस्त: मंगलवार को पंजाब के किसी भी जिले में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। 12 अगस्त: बुधवार को भी सभी जिलों का रंग सामान्य श्रेणी में है। 13 अगस्त: वीरवार को फिर पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। यानी दो दिन अपेक्षाकृत सुस्त रहने के बाद सप्ताह के मध्य से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। 36 डिग्री तक पहुंचा तापमान रविवार को तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले औसतन 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। श्री आनंदपुर साहिब में भी 36 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। लुधियाना में 35.4, पटियाला में 35.1, पठानकोट में 35.5, जालंधर में 35.5, होशियारपुर में 33.6, अमृतसर में 31.3 और बठिंडा में 32 डिग्री तापमान रहा।

खबरें और भी





