Punjab Weather: सोमवार तीन जिलों में बारिश का अलर्ट, दो दिन सुस्त मानसून के बाद वीरवार फिर बरसेंगे बादल!
पंजाब में सोमवार तीन जिलों में बारिश की चेतावनी है। मंगलवार और बुधवार मौसम शांत रहेगा। वीरवार से फिर मानसून सक्रिय होने के आसार हैं, तापमान भी बढ़ा। ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून कमजोर, तापमान में हुई बढ़ोतरी।
सोमवार को तीन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी।
वीरवार से मानसून के फिर सक्रिय होने के आसार।
डिजिलट डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इसके बाद मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि वीरवार से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। रविवार को तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले औसतन 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई।
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दो दिन सुस्त रहेगा मानसून
10 अगस्त: सोमवार को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इन तीनों जिलों में मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है। प्रदेश के बाकी जिलों में फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है।
11 अगस्त: मंगलवार को पंजाब के किसी भी जिले में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
12 अगस्त: बुधवार को भी सभी जिलों का रंग सामान्य श्रेणी में है।
13 अगस्त: वीरवार को फिर पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। यानी दो दिन अपेक्षाकृत सुस्त रहने के बाद सप्ताह के मध्य से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है।
36 डिग्री तक पहुंचा तापमान
रविवार को तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले औसतन 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। श्री आनंदपुर साहिब में भी 36 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। लुधियाना में 35.4, पटियाला में 35.1, पठानकोट में 35.5, जालंधर में 35.5, होशियारपुर में 33.6, अमृतसर में 31.3 और बठिंडा में 32 डिग्री तापमान रहा।
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छुटपुट बरसे बादल
बारिश की बात करें तो रविवार को ज्यादातर जिलों में पानी नहीं बरसा। पठानकोट में केवल बूंदाबांदी दर्ज की गई। रूपनगर में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। थेन बांध क्षेत्र में भी 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर और अन्य अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज नहीं हुई।
इससे साफ है कि सोमवार को तीन जिलों को छोड़कर पंजाब में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा। मंगलवार और बुधवार को बारिश की गतिविधियां और कमजोर रह सकती हैं। हालांकि वीरवार से फिर बादल सक्रिय होने के संकेत हैं, जिससे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर दोबारा शुरू हो सकता है।