Punjab Weather: मानसून पड़ने लगा सुस्त, आज नहीं कोई अलर्ट; चार दिन सिर्फ चुनिंदा जिलों में हल्की बारिश के आसार
पंजाब में अगले चार दिनों तक किसी भी जिले के लिए मौसम अलर्ट नहीं है। हिमाचल से सटे जिलों में हल्की बारिश, जबकि अधिकांश जिलों में सामान्य मौसम रहेगा। ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है।
अगले चार दिनों तक व्यापक बारिश के संकेत नहीं हैं।
हिमाचल से सटे जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कोई मौसम अलर्ट नहीं है। हिमाचल से सटे जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अधिकांश इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। अगले चार दिनों तक भी व्यापक बारिश के संकेत नहीं हैं और केवल कुछ जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में किसी बड़े बारिश तंत्र के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं। हालांकि बीते दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान सामान्य से कम रह रहा है, जिससे लोगों को उमस से राहत है।
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हिमाचल से सटे जिलों में बने बारिश के आसार
7 अगस्त (शुक्रवार): पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का और फिरोजपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है।
8 अगस्त (शनिवार): पूरे पंजाब में केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन और अमृतसर सहित लगभग सभी जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है।
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9 अगस्त (रविवार): मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा। गुरदासपुर, पठानकोट और होशियारपुर में अपेक्षाकृत अधिक स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि बाकी अधिकांश जिलों में केवल छिटपुट बारिश हो सकती है।
10 अगस्त (सोमवार): पश्चिमी पंजाब के जिलों फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा और तरनतारन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, संगरूर, बरनाला और मानसा में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
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सामान्य से कम तापमान दर्ज
वीरवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस श्री आनंदपुर साहिब में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा फाजिल्का में 35.7 डिग्री, फिरोजपुर में 34.5 डिग्री, बठिंडा में 34.4 डिग्री, पठानकोट में 33.6 डिग्री, अमृतसर में 33.2 डिग्री, कपूरथला में 32.7 डिग्री दर्ज किया गया।
गुरदासपुर में 32.2 डिग्री, जालंधर में 32.0 डिग्री, चंडीगढ़ में 31.4 डिग्री, बरनाला क्षेत्र में 31.5 डिग्री, लुधियाना में 30.6 डिग्री, पटियाला में 30.1 डिग्री, होशियारपुर में 28.8 डिग्री तथा फतेहगढ़ साहिब में 28.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
कुछ जिलों तक सीमित हुई बारिश
बारिश की बात करें तो वीरवार को सबसे अधिक 18.0 मिलीमीटर वर्षा होशियारपुर में रिकॉर्ड की गई। इसके बाद लुधियाना में 11.5 मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में 11.0 मिलीमीटर, चंडीगढ़ में 10.7 मिलीमीटर, लुधियाना शहर में 5.4 मिलीमीटर, भाखड़ा क्षेत्र में 5.0 मिलीमीटर, पटियाला में 0.4 मिलीमीटर और श्री आनंदपुर साहिब क्षेत्र में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
गुरदासपुर में 0.8 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, मोगा, बठिंडा, फिरोजपुर और कई अन्य जिलों में बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहेगा और फिलहाल किसी भी तरह का मौसम अलर्ट लागू नहीं है।